Kuusisaaren uusi maamerkki paljastetaan Didrichsenin veistospuistossa 12.6.2025

IN ENGLISH BELOW



Median edustajat ovat tervetulleita veistoksen paljastamistilaisuuteen museon veistospuistossa torstaina 12.6.2025 klo 11. Kuvanveistäjä Lorenzo Quinn on paikalla ja haastateltavissa. Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Maria Didrichsen, p. 0405521000, maria.didrichsen@didrichsenmuseum.fi.

Ohjelma luettavissa: https://www.didrichsenmuseum.fi/ohjelma

Näkyvä maamerkki kutsuu osallistumaan

Didrichsenin taidemuseo viettää tänä vuonna 60-vuotisjuhliaan. Merkkivuoden kunniaksi Helsinki-päivänä 12. kesäkuuta 2025 paljastetaan uusi veistos museon veistospuistossa ja vietetään Modernia! -juhlanäyttelyn avajaisia. Didrichsenin taidesäätiön hallituksen käynnistämän kansainvälisen veistoshankkeen tavoitteena on tehdä museo näkyvämmäksi paitsi kotisaaressaan Helsingin Kuusisaaressa myös kohtaamisissa yleisön kanssa. Kuusisaarentien varrella sijaitseva uusi veistos on silta museon ja sen ympäristön välillä – veistospuisto tarjoaa taidetta myös ohikulkijoille, ei vain näyttelyissä vieraileville. Italialaiselta Lorenzo Quinnilta tilattu Enlightenment-teos kunnioittaa Didrichsenin taidemuseon perustaneiden Marie-Louise ja Gunnar Didrichsenin taiteen ja kulttuurin hyväksi tekemää työtä.

”Museon veistospuistolla on uuden elämyksellisen teoksen ansiosta mahdollisuus tulla tunnetuksi yhä laajemmassa merkityksessä ja houkutella useampia ohikulkijoita vierailemaan puistossa. Samalla hanke on tunnustus kansainvälisesti arvostetulle kuvanveistäjälle, jonka töitä ei aikaisemmin ole ollut julkisesti esillä Suomessa. Lopputulos on Lorenzo Quinnille hyvin tunnusomainen. Se rohkaisee kävijöitä kulkemaan kaksiosaisen teoksen läpi ja ottamaan osaa siihen”, kuvailee veistohankkeessa aloitteellinen hallituksen jäsen, kamarineuvos Henry Wiklund.

Modernit kokoelmat keskustelevat

Fernand Léger, Wassily Kandinsky, Henry Moore, Helene Schjerfbeck ja monet muut – Didrichsenin 60-vuotisjuhlanäyttelyssä uppoudutaan modernin taiteen klassikoihin. Modernia! esittelee kansainvälisen ja kotimaisen modernismin tärkeää roolia Didrichsenin kokoelmassa. Yksi merkittävistä tekijöistä on Didrichsenien ja kuvanveistäjä Henry Mooren erityinen suhde – teoshankinnat Moorelta käynnistivät Didrichsenien moderniin taiteeseen suuntautuneen keräilykuumeen. Yhteyttä kunnioittamaan näyttelyyn lennähtää Mooren Butterfly-teos (1967) Henry Moore Foundationista Iso-Britanniasta.

Näyttely valottaa myös modernin taiteen keräilyn ilmiötä Suomessa. Didrichsenin kokoelman kanssa dialogiin asettuu valikoima teoksia kotimaisten aikalaiskeräilijöiden moderneista kokoelmista – Sara Hildénin taidemuseosta, Villa Maireasta, Villa Gyllenbergistä ja Taidekoti Kirpilästä.

Didrichsenin taidemuseon täyttäessä 60 vuotta 1. syyskuuta 2025 on museon perustajien viesti edelleen ajankohtainen.

”Toivomme, että museostamme tulisi kaiken kauniin tyyssija, ja että se tuottaisi yhtä paljon iloa museossa vieraileville kuin se on tuottanut meille.”

Marie-Louise ja Gunnar Didrichsen, 1968

---

IN ENGLISH

A new landmark for the Kuusisaari island will be unveiled in the Didrichsen Art Museum’s sculpture park on 12 June 2025

On Helsinki Day, 12 June 2025, a new sculpture will be unveiled in the Didrichsen Art Museum's sculpture park. At the same time the opening of the museum's 60th anniversary exhibition is celebrated. The sculpture, which honours the legacy of the museum's founders Marie-Louise and Gunnar Didrichsen, is created by the internationally renowned Italian sculptor Lorenzo Quinn. The jubilee exhibition Modern! is open from 12 June to 28 September 2025.

The press is invited to the unveiling of the sculpture in the museum's sculpture park on Thursday 12 June 2025 at 11 am. Sculptor Lorenzo Quinn will be present and available for interviews. For registration and information, please contact Maria Didrichsen, tel. 0405521000, maria.didrichsen@didrichsenmuseum.fi.

Programme for the event: https://www.didrichsenmuseum.fi/ohjelma

A visible landmark invites the public to participate

The Didrichsen Art Museum celebrates its 60th anniversary this year. On Helsinki Day, 12 June 2025, a new sculpture will be unveiled in the museum's sculpture park and the 60th anniversary exhibition Modern! will be opened. The international sculpture project, launched by the Board of the Didrichsen Art Foundation, aims to make the museum more prominent not only on its home island of Kuusisaari in Helsinki, but also in its encounters with the public. The new sculpture along the road Kuusisaarentie is a link between the museum and its surroundings – the sculpture park will also provide art to passers-by, not just to visitors to the exhibitions. Commissioned from the Italian artist Lorenzo Quinn, the sculpture Enlightenment pays tribute to the work of Marie-Louise and Gunnar Didrichsen, the founders of the Didrichsen Art Museum, in the fields of arts and culture.

"The museum's sculpture park has the potential to become more widely known and to attract more passers-by to visit the park thanks to the new engaging artwork. It is also a recognition of an internationally renowned sculptor whose work has never been publicly exhibited in Finland before. The result is very characteristic of Lorenzo Quinn. It encourages visitors to walk through and participate in the two-part sculpture", says Chamber Counsellor and Member of the Board, Henry Wiklund, who initiated the sculpture project.

Modern collections in dialogue

Fernand Léger, Wassily Kandinsky, Henry Moore, Helene Schjerfbeck and many others – Didrichsen's 60th anniversary exhibition showcases the classics of modern art. Modern! will highlight the important role of international and Finnish modernism in the Didrichsen Collection. One of the most significant factors is the special relationship between the Didrichsens and the sculptor Henry Moore – the acquisition of works from Moore sparked the Didrichsens' fever for collecting modern art. To honour this connection, Moore's sculpture Butterfly (1967) from the Henry Moore Foundation in the UK will be flown in for the exhibition.

The exhibition also sheds light on the phenomenon of collecting modern art in Finland. In dialogue with the Didrichsen Collection is a selection of works from the modern collections of Finnish contemporary collectors – Sara Hildén Art Museum, Villa Mairea, Villa Gyllenberg and Kirpilä Art Collection.

As the Didrichsen Art Museum turns 60 on 1 September 2025, the message of the founders is still relevant.

”We hope that our museum will remain the home of everything beautiful, and that it will give others as much joy as it has given us.”

Marie-Louise and Gunnar Didrichsen, 1968