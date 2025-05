MEDIAKUTSU: Tapaa tulevaisuuden kansainväliset SUPERFINNS-menestyjät Helsingissä 3.6.2025

SUPERFINNS 2025 (In English)

Aito Ventures, Helsinki

Aito Ventures is reinventing the home renovation industry with turnkey solutions that combine craftsmanship, technology, and top-tier customer experience. Our mission is to bring trust, transparency, and ease to an outdated, fragmented market.

Dashboa, Tampere

Dashboa makes profitable digital marketing refreshingly simple. Easy-to-use AI-powered tool, combined with structured bootcamps, demystifies SEO and Google Ads, empowering businesses with clear strategies for measurable growth and maximized ROI.

Dolea, Helsinki

Dolea is a cleantech company that produces user-friendly straws safe for children, which do not dissolve in drinks. The company collaborates with leading brands to provide a sustainable drinking experience and has production facilities in Finland, the USA, and India. Dolea has invented this innovative technology to revolutionize the way we drink with straws.

eBrands, Helsinki

eBrands is a platform for growing consumer brands globally through e-commerce channels. We make local brands global by expanding in the US and Europe, driving sales for both our own and partner brands. Our goal is to positively impact a billion lives with sustainable, purpose-driven brands.

Groundhawk, Espoo

Groundhawk enables easy and accurate 3D mapping of underground fiber and electricity cables during build-out. We prevent network damages by providing an accurate map of the network and ensuring good build quality.

Ixolift, Parainen

IXOLIFT’s mission is to provide the world with safe, innovative alternatives to ladders and scaffolds. We are dedicated to putting an end to preventable falls, deaths and hospital visits with our patented mobile work platforms and people lifters.

NADMED, Helsinki

NADMED provides CE-marked technology to measure NADs and glutathione, the regulators of cell metabolism involved in several large diseases. We serve customers in over 30 countries, including pharmaceutical companies, researchers, and clinical laboratories.

OpenCO2net, Espoo

OpenCO2net offers premier carbon footprint tools and services developed by our experts. Our extensive database of 7,000+ validated emission factors ensures top quality and versatility, making us a European leader.

RockrothRockroth has developed the BeamAce layout measuring and marking tool, which enables steel structure companies to achieve significant production efficiency and optimization, leading to considerable savings and increased production capacity.

Skillio, Helsinki

Skillio is a data skills company. We help organizations turn data&AI into value by training new data experts and skilling current workforce. We stay ahead of the changing market with our core focus and by combining technical skills with business acumen.

Vexlum, Tampere

VEXLUM is a leading provider of advanced semiconductor lasers for high-value applications, including quantum technologies, semiconductor metrology, and dermatology. The operation is based on vertical integration of proprietary semiconductor processes at our facility in Tampere.

Volter, Tupos

Volter cuts your product time-to-market by 2-3 years by helping with engineering, manufacturing, funding and sharing the business risk with you.

Whatspam Company, Helsinki

Whatspam is an all-in-one spam blocking assistant. Our mission is to protect people from spam and scam calls and messages.

Zefort, Turku

Zefort gives you total control of your contracts with zero effort. No busywork, no complexity — just clarity from day one.

SUPERFINN 2025: SEURAAVA WOLT?

SUPERFINNS-yritysten yhteenlasketun liikevaihdon odotetaan kasvavan 40 miljoonasta eurosta 290 miljoonaan euroon seuraavan kolmen vuoden aikana. Myös yritysten työllistävyysvaikutus on merkittävä – joukko tarvitsee lähitulevaisuudessa yli 500 uutta työntekijää.

Lähes kaikki yritykset toimivat jo nyt Suomen rajojen ulkopuolella. Seuraavaksi liiketoimintaa aiotaan kehittää Pohjoismaissa sekä EU- ja ETA-maissa. SUPERFINNS-yritykset tähtäävät maailmalle kilpailuetunaan teknologia, tiimin osaaminen ja tuotteiden uniikit ominaisuudet.

Kasvu Openin ja Nordean maksuton SUPERFINNS-ohjelma tarjoaa asiantuntijasparrausta kansainvälisen läpimurron kynnyksellä oleville pk-yrityksille. Ohjelman partnerit ovat Voima Ventures, Kovanen Capital, Nordic Foodtech VC, Saari Partners, Vendep Capital, Bocap sekä bisnesenkeli Mikko Nurminen.

Partnerit yhdessä Kasvu Openin ja Nordean kanssa jakavat SUPERFINN of the year -tunnustuksen lupaavimmalle yritykselle. Yritykset ja partnerit ovat tavattavissa akkreditoituneille median edustajille 3.6.2025 klo 13:00-17:00, Maria 01, Helsinki.

LISÄTIEDOT, AKKREDITOINTI JA MEDIAYHTEYS

Inka Hyvönen

Kasvu Open

+358 50 570 3500

inka.hyvonen@kasvuopen.co