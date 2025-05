Oulun yliopistossa eniten keksintöilmoituksia teki viime vuonna brittitaustainen Lloyd Ruddock

Ruddockin tutkimusaihe liittyy proteiinien laskostumiseen solussa. Laskostuminen tarkoittaa proteiinin saamista oikeaan kolmiulotteiseen muotoon, jonka se tarvitsee ollakseen toimintakykyinen. Eri organismeille on evoluutiossa kehittynyt mekanismeja, joilla oikeanlainen proteiinin laskostuminen varmistetaan.

Ruddockin kehittämä CyDisCo-teknologia pureutuu bakteerien muokkaukseen, jotta bakteeri pystyisi vuorostaan muokkaamaan esimerkiksi ihmisen proteiineja. Ruddock on jatkanut tutkimuksia ja löytänyt muitakin tapoja, jotka skaalautuvat paremmin saman ongelman ratkaisemiseksi. Myös liitännäiskeksintöjä on syntynyt.

Bakteeri on hyvä tuotantolaitos esimerkiksi lääkeproteiineille, koska bakteerit kasvavat nopeasti ja niiden kasvatus on edullista. Tänä päivänä yhä useampi lääke on proteiini, kun taas aiemmin lääkkeet ovat useimmin olleet kemiallisia yhdisteitä.

Oulun yliopiston vuoden keksijä julkistettiin yliopiston Inventor Dayssä eli keksijäpäivässä.

Keksinnöissä ja patenteissa ennätyksiä

Oulun yliopistossa keksintö- ja teosilmoitusten määrä on ollut kasvussa useita vuosia. Viime vuonna niitä tehtiin ennätykselliset 72 kappaletta, joista puolet syntyi avoimessa tutkimuksessa ja loput tilaus- tai sopimustutkimuksessa. Tilaustutkimuksen keksinnöistä yksitoista kappaletta siirrettiin tilaajan haltuun mahdolliseen patentointiprosessiin.

Vuonna 2024 Oulun yliopisto lähti patentoimaan peräti 15:tä eri keksintöä, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Viidelle yliopiston patentoimalle keksinnölle myönnettiin ensimmäinen patentti.

Oulun yliopiston patenttisalkku on kasvanut useilla patenttiperheillä vuosittain jo lähes kymmenen vuoden ajan. Yliopiston patenttisalkussa on nyt 66 aktiivista patenttiperhettä, joista jokaiselle on olemassa kaupallistamissuunnitelma. Kaupallistamiseen liittyviä sopimuksia yliopisto solmi viime vuonna kuusi kappaletta.

Yliopiston kokonaistulot aineettoman omaisuuden myynnistä ja lisensoinnista olivat 424 000 euroa vuonna 2024. Nettotuloista keksijöille maksetaan vähintään 40 prosenttia. Yliopisto maksaa myös keksintö- ja patentointipalkkioita. Viime vuonna keksijöille maksettiin erilaisia palkkioita yhteensä yli 212 000 euroa, mikä on myös uusi ennätys.

Yliopistolla on eri vaiheissa viitisentoista startup-yritykseen tähtäävää kaupallistamishanketta. Niistä jokainen perustuu tutkimukseen ja käynnissä olevaan tai päättyneeseen Business Finlandin Research to Business (R2B) -projektiin.

Lisätietoja:

Professori Lloyd Ruddock, puh. 0294 481683, lloyd.ruddock@oulu.fi

Oulun yliopiston Innovaatiokeskuksen johtaja Jouko Uusitalo, puh. 0294 488026, jouko.uusitalo@oulu.fi

