Sähköä riittää, talouskasvua ei kannata pelätä

Suomalainen sähköjärjestelmä on vähäpäästöinen, edullinen ja skaalautuva. Sekä hinta että päästöt ovat Euroopan pienimpien joukossa, samalla kun sähkönkäyttö asukasta kohden on Euroopan korkeimpia. Hyvä energian saatavuus avaa kasvunäkymiä, joita Energiateollisuus on vauhdittanut yhdessä vientiliittojen kanssa laaditulla Finlandia-julistuksella.