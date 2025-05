Savo Defencen minimessut Mikkelissä keräsivät puolustussektorin toimijat yhteen

Mikkelissä 15.5.2025 järjestetyt puolustustarvikealan minimessut houkuttelivat paikalle yli 100 kutsuvierasta Suomesta ja ulkomailta. Yhteensä 27 näytteilleasettajaa esitteli teknologioitaan ja palveluitaan viranomaisille ja puolustusalan sidosryhmille suunnatussa tapahtumassa. Esillä olivat muun muassa tilannetietojärjestelmiä tarjoava Observis Oy, kaluston kuljetusalustoja valmistava Siimet Oy, erikoispakkauksia valmistava Savopak Oy sekä taktisia ajoneuvoja valmistava Piako Oy. Minimessuilla oli mahdollista tutustua myös maaliammuntaharjoitteluun, dronekoulutukseen, erikoisveneisiin sekä taktisiin varusteratkaisuihin.

Verkosto tuo pienyrityksille uskottavuutta ja näkyvyyttä

Savo Defence -verkoston koordinaattori Seppo Rantala Etelä-Savon ELY-keskukselta kommentoi tapahtuman onnistumista näin:

- Onnistunut tapahtuma kaikin puolin, yritysryhmälle tärkeää näkyvyyttä kotikulmilla Karkialammella. Yrityksillä oli kiireinen päivä esitellä tuotteita ja teknologioita runsaslukuiselle kotimaiselle ja kansainväliselle asiakaskunnalle sekä sidosryhmille. Verkostomme jatkaa kasvuaan ja mukaan mahtuu myös uusia yrityksiä.

Verkostoidean isä, Alurib Oy:n yrittäjä Jussi Piispanen näkee verkostomaisen toiminnan elinehtona pienille yrityksille päästä mukaan puolustustarvikealan hankintoihin kotimaassa ja kansainvälisesti.

- Uusien tuotteiden kehittäminen sekä niiden tunnetuksi tekeminen vaatii jatkuvaa vuoropuhelua myös loppukäyttäjien kanssa, yksittäisen pienen yrityksen on hankalaa saada tapaamista sovituksi viranomaisten kanssa.

Menestystä Naton hankinnoissa ja TKI-rahoituksessa

Savo Defencessa on osaamista mm. Nato NSPA -hankintoihin liittyen (NSPA = Nato Support and Procurement Agency). Verkoston jäsenten ensimmäisiä merkittäviä onnistumisia ovat muun muassa kaupat Kanadan ilmavoimien kanssa, rautatieraskaskuljetusvaunujen toimitussopimus Ruotsin ja Norjan puolustusvoimille, sekä Nato Diana kiihdyttämön tuotekehitys- ja innovaatiohankkeen rahoituksen saaminen.

Puolustustarvikealan yritysverkosto Savo Defence

Etelä-Savoon on muodostunut puolustus- ja turvallisuusalan yritysverkosto Savo Defence alkuvuodesta 2024 ja toimintaa koordinoi Etelä-Savon ELY-Keskus. Verkosto on alueen yritysten merkittävä yhteinen ponnistus ja mukana verkoston toiminnassa on noin 50 itäsuomalaista yritystä. Verkoston jäsenten yhteenlaskettu liikevaihto on yli 550 miljoonaa euroa ja verkostojäsenyys mahdollistaa yrityksille suurempiin hankintakokonaisuuksiin osallistumisen sekä tiiviimmän vuoropuhelun viranomaisten kanssa. Toiminnan tavoitteena on yritysten liikevaihdon ja viennin kasvu, näkyvyyden lisääminen ja kulujen jakaminen.