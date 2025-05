Mediakutsu: Muuttaako Z-sukupolvi maailmaa?

Palkintojen saajat ovat yläkoulu- ja lukioikäisiä nuoria. Tilaisuudessa on mahdollisuus haastatella opettajia ja nuoria. Varaathan haastatteluajan viimeistään tiistaina 20.5.

Tilasto-olympialaiset on yläkouluille sekä lukioille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille vuosittain järjestettävä kilpailu, jonka tarkoituksena on herättää oppilaiden ja opettajien kiinnostus tilastotietoa kohtaan. Kilpailun viimeisessä vaiheessa tehdään tilastoaiheiset videot. Tällä kertaa aiheena oli muuttaako Z-sukupolvi maailmaa.

Tilastojulistekilpailun tavoitteena on edistää nuorten yhteiskunnallisen tiedon käyttöä ja ymmärtämistä sekä kriittistä tilastojen luku- ja käyttötaitoa. Nuoret tekevät tilastoaiheisen julisteen, jonka avulla he oppivat koko tilastollisen tutkimusprosessin. Kilpailussa on neljä sarjaa: alakoululaiset, yläkoululaiset, lukiolaiset ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat sekä alempaa korkeakoulututkintoa yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa suorittavat opiskelijat.

Molemmat kilpailut ovat kansainvälisiä, ja parhaat joukkueet jatkavat kansainväliseen finaaliin.

Tilaisuuden ohjelma:

14.15 Kahvit & limut

14.45 Tilaisuuden avaus, ylijohtaja Ville Vertanen, Tilastokeskus

15.00 Tilasto-olympialaisten palkintojenjako

15.40 Tilastojulistekilpailun voittajajulisteet

16.15 Tilaisuus päättyy