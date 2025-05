Helsingin ensikotiyksiköt siirtymässä Hoivatie Oy:lle

– Ensikodin pitkäaikaisena kehitysohjelmana on ollut Ensikodin vahvistuminen kumppanuuksissa. Aikamme kaipaa arvoliittoumia, jotka pitävät hyvää huolta hädänalaisista vauva- ja lapsiperheistä. Ensikodin johtokunta on etsinyt aktiivisesti strategiansa mukaisesti valtakunnallista toimijaa, jonka yhteydessä pystymme vastaamaan hyvin asiakkaidemme tarpeisiin ja kehittämään laadukasta toimintaamme yhä paremmaksi. Olemme erittäin tyytyväisiä, että olemme löytäneet toisemme yhteiskunnallisen yrityksen, Hoivatie Oy:n kanssa, toteaa Ensikodin johtokunnan puheenjohtaja Kirsi Salonen.

– Hoivatie on kiitollinen mahdollisuudesta päästä jatkamaan Helsingin ensikodin vaikuttavaa ja arvokasta työtä sen kumppanina. Tavoitteena on yhdessä varmistaa, että vuosikymmeniä rakennettu ja tehty työ vauva- ja lapsiperheiden hyväksi voi jatkua ja kehittyä edelleen. Neuvotteluja organisaatioiden välillä on käyty erittäin hyvässä hengessä. Niitä on ohjannut yhteinen näkemys arvopohjasta ja perustehtävästä, joka on auttaa tukea tarvitsevia lapsia ja perheitä, sanoo Hoivatie Oy:n toimitusjohtaja Tiina Haanpää.

Vuonna 1936 perustettu Helsingin ensikoti ry on Suomen ensimmäinen ensikoti. Sen vastuunkantajiin kuului maamme ensimmäinen naisministeri Miina Sillanpää. Helsingin ensikoti ry:n ja Hoivatie Oy:n välinen liiketoimintakauppa on määrä vahvistaa eli kauppakirja allekirjoittaa Miina Sillanpään syntymäpäivänä 4.6.2025. Kaupan kohteena olevissa yksiköissä on noin 35 työntekijää, jotka siirtyvät Hoivatie Oy:n palvelukseen arviolta 1.9.2025 alkaen. Helsingin ensikoti ry jatkaa toimintaansa perhe- ja päihdekuntoutuksen avopalvelujen toteuttajana sekä ensikotityön kehittäjäyhteisönä Hoivatie Oy:n ja sen muiden kumppaneiden kanssa.

Hoivatie Oy on yhteiskunnallinen yritys ja se on yksi Suomen suurimmista kotimaisesti omistetuista sosiaalialan toimijoista. Hoivatiellä työskentelee lähes tuhat ammattilaista 17 paikkakunnalla yli 60 eri yksikössä. Sen omistavat Nuorten Ystävät ja Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr.

Liiketoimintakaupan ansiosta Suomeen on syntymässä ainutlaatuinen, koko maata palveleva sosiaali- ja terveydenhuollon osaamisyhteisö Ensi-Kodin tielle, Helsinkiin. Kaupan toteutuessa muodostuvassa yhteisössä toimivat Helsingin ensikoti ry, päihdehoitoa antava Addiktum Oy ja ympärivuorokautisesta perhe- ja päihdekuntoutuksesta vastaava Hoivatie Oy. Yhdessä ne luovat kokonaisuuden, joka mahdollistaa sujuvat ja vaikuttavat palvelupolut ja vahvan tuen vauva- ja lapsiperheille. Jokainen tuo oman osaamisensa ja verkostonsa osaksi uutta osaamisyhteisöä, joka kehittyy ja vahvistuu systeemisesti asiakkaiden parhaaksi.