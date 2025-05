Subway laajentaa läsnäoloaan Pohjoismaissa Nordic Bites Group Oy:n kanssa

Subway, yksi maailman suurimmista ravintolabrändeistä, on tehnyt uuden master franchise -sopimuksen suomalaisen Nordic Bites Group Oy:n kanssa. Nordic Bites Groupilla on pitkä historia työskentelystä Subwayn kanssa. Yhtiö on vuodesta 2010 hallinnoinut Subwayn liiketoimintoja Suomessa ja Ruotsissa pitkäaikaisella kehityssopimuksella ja toiminut tähän saakka Subwayn useita ravintoloita hallinnoivana franchising-kumppanina. Master franchise -sopimuksen tavoitteena on vahvistaa entisestään brändin asemaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa.

Nyt julkistetulla yhteistyöllä Nordic Bites Group saa yksinoikeuden hallinnoida ja kehittää kaikkia Subway-ravintoloita neljässä Pohjoismaassa. Osana monivuotista sopimusta Nordic Bites Group tulee avaamaan Pohjoismaissa yli 250 ravintolaa vuoteen 2032 mennessä. Tämä kasvattaa ravintoloiden määrän yli 600 ravintolaan ja merkitsee yli 50 prosentin kasvua ravintoloiden määrässä Pohjoismaissa. Laajentumista tukee suomalainen pääomasijoitusyhtiö Juuri Partners, jonka vähemmistöomistus ja tuki liiketoiminnan kehityksessä tuovat lisävalmiuksia Nordic Bites Groupin kasvulle ja kehittymiselle.

"Subway-ravintolat ovat saavuttaneet merkittävän suosion Pohjoismaissa, kun asiakkaiden kysyntä on kasvanut raikkaista raaka-aineista valmistettuihin, herkullisiin ja edullisiin aterioihin”, sanoo Subway EMEAn vt. toimitusjohtaja Kagan Sanli. “Nordic Bites Groupilla on yli 15 vuoden kokemus Subwayn kumppanina. Se antaa yhtiölle ihanteellisen aseman vauhdittaa ravintoloiden kasvua ja saada aiempaakin enemmän asiakkaita Pohjoismaissa.”

Uuden yhteistyökumppanuuden myötä uudet ja nykyiset ravintolat jatkavat hiljattain lanseeratun Fresh Forward 2.0 -ravintolasisustuksen käyttöönottoa. Samalla Nordic Bites Group edistää Subwayn digitaalista asiakaskokemusta. Subway-ravintolat kehittävät jatkuvasti asiakaskokemusta ja tarjoavat raikkaita ja herkullisia Subway-tuotteita edulliseen hintaan.

“Olemme iloisia, että voimme ottaa seuraavan askeleen yhteistyökumppanuudessa Subwayn kanssa”, sanoo Nordic Bites Group Oy:n toimitusjohtaja Petteri Lehtimäki. “Subway on ikoninen brändi, jolla on ainutlaatuinen tarjooma markkinoilla. Odotamme innolla Subwayn aseman vahvistamista Pohjoismaissa johtavana täytettyjä leipiä tarjoavana ravintolana ja erinomaisen palvelun tarjoajana.”

Viimeisen kolmen vuoden aikana Subway on tehnyt maailmanlaajuisesti yli 25 master franchise -sopimusta, joiden myötä on syntynyt yli 10 000 sitoumusta uusien ravintoloiden avaamisesta. Master franchise -toimijat avasivat vuonna 2024 maailmanlaajuisesti yli puolet brändin uusista ravintoloista.

Osana kansainvälistä kasvustrategiaansa Subway suunnittelee tulevina vuosina kaksinkertaistavansa ravintoloiden määrän Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa ja etsii jatkossakin vahvoja, Nordic Bites Group Oy:n kaltaisia kumppaneita tukemaan brändiä tällä matkalla.

Subway-ravintolat

Subway on täytettyjen leipien maailmanlaajuinen johtaja, joka tarjoilee päivittäin miljoonille asiakkaille lähes 37 000 ravintolassaan ympäri maailmaa tilauksesta valmistettuja ja vastinetta rahoille tarjoavia täytettyjä leipiä. Subway-ravintolat ovat tuhansien sitoutuneiden franchising-yrittäjien omistamia ja ylläpitämiä. Yrittäjät ovat omistautuneet tarjoamaan jatkuvasti korkealaatuisen ja miellyttävän asiakaskokemuksen sekä vaikuttamaan myönteisesti paikallisyhteisöihinsä.

Subway®-tavaramerkin on rekisteröinyt Subway IP LLC tai joku sen tytäryhtiöistä. © 2025 Subway.

Lisää uutisia Subwaysta: newsroom.subway.com

Nordic Bites Group Oy

Nordic Bites Group Oy on Subwayn® master franchise -kumppani Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Master franchising -sopimuksen perusteella Nordic Bites Groupilla on yksinoikeus hallinnoida lähes 400 nykyistä Subway®-ravintolaa Pohjoismaissa. Nordic Bites Groupin tytäryhtiöt Subcom Oy ja Subcom Sweden AB omistavat ja operoivat yli 80 Subway®-ravintolaa Suomessa ja Ruotsissa. Suomalainen pääomasijoitusyhtiö Juuri Partners on ollut vuodesta 2023 Nordic Bites Groupin kasvua tukeva merkittävä vähemmistöosakas. www.nordicbites.fi www.subway.fi

Juuri Partners

Helsingissä pääpaikkaa pitävästä Juuri Partnersista tuli Nordic Bites Group Oy:n merkittävä vähemmistöosakas tammikuussa 2023. Juuri Partners tukee hallitustyöskentelyn ja kasvurahoituksen kautta Nordic Bites Groupin pohjoismaista master franchise -toiminnan laajentamista ja operatiivisen toiminnan kehittämistä. Tällä varmistetaan, että Subwayn laajentuminen perustuu vahvaan paikalliseen omistukseen ja pitkäjänteiseen strategiseen ohjaukseen.