Hämeen työttömyys kasvussa – työttömyysjaksot pitkittyneet

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli huhtikuun lopussa Hämeessä 12,5 prosenttia, kun koko maan keskiarvo oli 11,5 prosenttia

Hämeen huhtikuun lopun 21 445 työttömästä työnhakijasta oli pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita 7 924. Luku on 37 prosenttia kaikista työttömistä. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 1 611 henkilöllä (kasvua 26 prosenttia). Huhtikuun aikana pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi 170 henkilöllä.

Noin puolet (3 892 henkilöä) pitkäaikaistyöttömistä on ollut yhtäjaksoisesti työttömänä yli kaksi vuotta. Yli viisi vuotta työttömänä olleita oli 1 147. Tämä on 14 prosenttia kaikista pitkäaikaistyöttömistä.

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna pitkäaikaistyöttömänä oli eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöitä (1 561 henkilöä) sekä palvelu- ja myyntityöntekijöitä (1 354 henkilöä).

Aktivointipalvelujen tarjonta vähentynyt

Samaan aikaan kun työttömyys on lisääntynyt ja pitkittynyt, on työllistymistä edistävissä palveluissa olevien määrä vähentynyt. Aktivointiasteeseen luettavissa palvelussa eli työllistettynä, työvoimakoulutuksessa, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa, työ- ja koulutuskokeilussa sekä valmennuksessa, oli huhtikuun lopussa 7 096 asiakasta. Määrä on 1 012 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten (vähennystä 12 prosenttia). Pitkäaikaistyöttömien määrä palveluissa (567 asiakasta) on vähentynyt vuodentakaisesta 183 henkilöllä (vähennystä 24 prosenttia).

***

Tarkempaa tietoa alueen työllisyyskehityksestä löydät viimeisimmästä työllisyyskatsauksesta. Maakunta-, seutukunta-, kunta- ja työllisyysaluekohtaista tietoa löydät työllisyyskatsauksen tilastoliitteestä.

Toukokuun työllisyyskatsaus julkaistaan torstaina 25.6.2025.

Katsauksen laativat suunnittelija Sari Teimola ja johtava koulutusasiantuntija Anni Lautala. Sähköpostisosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.



Tilastopalvelu: tilastot.hame(at)ely-keskus.fi