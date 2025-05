Kesä tuo muutoksia Kelan palvelupisteiden aukioloaikoihin ja muihin palveluihin

Kelan palvelupisteiden kesäaukioloajat tulevat voimaan porrastetusti toukokuusta tai kesäkuusta alkaen, ja ne päättyvät viimeistään 30.9.2025.

Ajantasaiset aukioloajat kannattaa tarkistaa osoitteesta www.kela.fi/palvelupisteet. Voit myös katsoa erillisen listauksen Kelan palvelupisteiden aukioloajoista kesällä 2025 (pdf). Muiden palvelupisteiden aukioloajat eivät muutu. Ajanvarauksella avoinna oleviin palvelupisteisiin voit varata ajan Kelan puhelinpalvelusta.

Hoida Kela-asiasi helposti verkossa tai puhelimessa

Voit hoitaa suurimman osan Kela-asioista kätevästi verkossa. OmaKelassa voit esimerkiksi:

hakea etuuksia

tarkistaa saamasi päätöksen

katsoa tuen maksupäivän

toimittaa liitteet.

Kelan verkkosivuilla chattirobotti neuvoo ympäri vuorokauden. Chattirobotin avulla saat apua muun muassa toimeentulotukeen, yleiseen asumistukeen, opiskelijatukiin sekä perhe-etuuksiin liittyvissä asioissa. OmaKelan chatti palvelee myös kesällä arkisin klo 12–15.30. Löydät ajankohtaista tietoa Kelan palveluista ja etuuksista kesällä myös Facebookista ja Instagramista.

Jos et löydä vastausta omaan asiaasi verkosta, voit soittaa Kelan puhelinpalveluun. Puhelinpalvelu on avoinna kesällä maanantaista perjantaihin klo 9–16, mutta juhannusaattona 20.6. puhelinpalvelumme on suljettuna. Puhelinpalvelussa voit hoitaa samoja henkilökohtaisia asioita kuin palvelupisteessä.

Kelan puhelinpalveluun voi tunnistautua etukäteen OmaKelan kautta. Tunnistautuminen nopeuttaa asiointia, kun Kelan asiantuntija näkee asiakastiedot heti vastatessaan puheluun. Kelaan voi soittaa myös ilman tunnistautumista, jolloin asiakas tunnistetaan puhelussa muulla tavoin.

OmaKelassa voi jättää soittopyynnön suomen-, ruotsin- tai englanninkieliseen puhelinpalveluun. Soittopyynnön voi jättää kuluvalle tai seuraavalle arkipäivälle. Kelan asiantuntija soittaa asiakkaalle puolen tunnin kuluessa valitusta ajasta.

Saamenkieliset palvelut kesäkaudella

Koltansaamenkielinen puhelinpalvelu : Avoinna torstaisin klo 9–11 numerossa 020 634 4795. Palvelu on suljettuna 2.6.–13.6.2025 ja 14.7.–1.8.2025.

Avoinna torstaisin klo 9–11 numerossa 020 634 4795. Palvelu on suljettuna 2.6.–13.6.2025 ja 14.7.–1.8.2025. Pohjoissaamenkielinen puhelinpalvelu: Toistaiseksi suljettu.

Saamenkieliset asiakkaat voivat jättää yhteydenottopyynnön sähköpostiosoitteeseen saame@kela.fi.

Miten hoidan Kela-asiani, jos lähin palvelupiste on kiinni?

Jos et voi hoitaa asiaasi verkossa tai puhelimessa ja lähin Kelan palvelupiste on suljettu, apua Kela-asioihin on saatavilla myös muualta.

Asiointipisteet ja muut palvelupaikat : Monilla paikkakunnilla on viranomaisten yhteisiä asiointipisteitä, joissa annetaan yleistä neuvontaa Kela-asioissa. Lisäksi Kela-asioihin saa apua monissa Ohjaamoissa, lähitoreilla ja palvelukeskuksissa.

Monilla paikkakunnilla on viranomaisten yhteisiä asiointipisteitä, joissa annetaan yleistä neuvontaa Kela-asioissa. Lisäksi Kela-asioihin saa apua monissa Ohjaamoissa, lähitoreilla ja palvelukeskuksissa. Kelan etäpalvelu : Useilla paikkakunnilla on tarjolla Kelan etäpalvelu, jonka avulla voit keskustella Kelan työntekijän kanssa videoyhteydellä. Etäpalvelu tarjoaa samanlaista neuvontaa kuin Kelan omat palvelupisteet.

Useilla paikkakunnilla on tarjolla Kelan etäpalvelu, jonka avulla voit keskustella Kelan työntekijän kanssa videoyhteydellä. Etäpalvelu tarjoaa samanlaista neuvontaa kuin Kelan omat palvelupisteet. Paperipostin lähetys: Voit toimittaa asiakirjoja ja muita Kela-asioita paperipostilla osoitteeseen: Kela, PL 10, 00056 KELA

