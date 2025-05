Lomautettujen määrä laski Kainuussa ensimmäistä kertaa kahteen ja puoleen vuoteen

Kainuussa oli huhtikuun lopussa 3 336 työtöntä työnhakijaa, mikä on 217 henkilöä enemmän (+7 %) kuin vuotta aiemmin. Kainuun työttömyyskehitys viime vuodesta oli ELY-keskusalueista kolmanneksi parasta. Työttömyys nousi kaikilla alueilla, vähiten Keski-Suomessa, 6 %, ja eniten Varsinais-Suomessa sekä Uudellamaalla, 18 %. Koko maassa tuli kasvua 14 %.

Työttömistä työnhakijoista kokoaikaisesti lomautettuja oli 406, mikä on 4 % vähemmän (-18) kuin vuotta aiemmin. Edellisen kerran lomautettujen määrä laski vuoden takaiseen verrattuna marraskuussa 2022. Lomautettujen määrä supistui yhtä vaille kaikilla alueilla ja koko maassa 17 %.

Työttömyysaste oli Kainuussa kuun lopussa 11,1 %, alueista seitsemänneksi vähiten ja 0,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömyysaste oli 11,5 %, mikä on 1,1 prosenttiyksikköä vuoden takaista enemmän.

Pitkäaikaistyöttömyys on ollut nousussa yli vuoden ajan mutta sekä maalis- että huhtikuussa tuli laskua edelliskuusta 2 %. Edelleen kuitenkin vuoden takaisesta pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi 28 % (+184). Yhteensä pitkäaikaistyöttömiä oli 840. Työttömistä 25 % oli pitkäaikaistyöttömiä, vuotta aiemmin osuus oli 21 %.

Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli 4 579 henkilöä. Tämä on 342 henkilöä vähemmän (-7 %) kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli siis 217 henkilöä edellisvuotta enemmän (+7 %) mutta palveluissa peräti 559 vähemmän (-31 %). Laaja työttömyys supistui Kainuussa ainoana alueena, koko maassa tuli kasvua 6 %.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä puolittui edellisvuodesta

Työvoiman kysyntä on ollut jo yli vuoden ajan useimpina kuukausina merkittävästi edellisvuotta vähäisempää. Huhtikuussakin uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin julkiseen työnvälitykseen 50 % vuotta aiempaa vähemmän (-649), yhteensä 643. Paikkamäärä supistui yhtä vaille kaikilla alueilla mutta Kainuussa toiseksi eniten, koko maassa tuli laskua 25 %. Ammattiryhmissä uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Kainuussa eniten palvelu- ja myyntityöntekijöille (157), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (144) sekä ryhmälle muut työntekijät eli muun muassa siivoojille ja eri alojen avustaville työntekijöille (98).

Työvoiman saatavuus on parantunut väliaikaisesti matalasuhdanteen takia, kun työpaikkojen määrä on laskenut ja työvoimareservi kasvanut. Huhtikuun lopussa vähiten työttömänä työnhakijana per avoin työpaikka oli terveydenhuollon asiantuntijoita (esimerkiksi sairaanhoitajat), laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijöitä sekä opettajia ja muita opetusalan erityisasiantuntijoita. Haastavaa oli löytää myös muun muassa hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöitä, siivoojia sekä terveydenhuollon erityisasiantuntijoita (esimerkiksi lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit).

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin.

Seuraava Työllisyyskatsaus julkaistaan 25. kesäkuuta 2025.