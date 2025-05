Turussa tutkittua – lisää liikettä tiedolla johdettujen ratkaisujen avulla

Boostii-etu on Turun kaupungin tarjoama harrastekortti, jolla jokainen lapsi ja nuori voi valita itselleen mielekkään ohjatun ja säännöllisesti toistuvan liikuntaharrastuksen sekä saada siihen taloudellista tukea. Uuden tukimallin vaikutuksia seurataan Cities for Better Health -verkostossa monivuotisessa tutkimusyhteistyössä yhdessä Paavo Nurmi -keskuksen ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varhan) kanssa. Arviointi perustuu Turun kaupungin keräämään tietoon sekä tieteelliseen seurantatutkimukseen.

Turun kaupungin laaja tietopohja lasten ja nuorten liikuntaharrastamisesta ja -aktiivisuudesta on ollut koko muutoksen ja Boostii-edun suunnittelun perustana. Kerätyn tiedon avulla on kartoitettu muun muassa turkulaisten lasten ja nuorten terveyden ja fyysisen toimintakyvyn nykytilaa, osallistumista harrastustoimintaan sekä eri ikäryhmien kokemia esteitä liikkumiselle.

Liikuntapalvelupäällikkö Esko Halonen Turun kaupungilta korostaa vaikuttavuuden arvioinnin tärkeyttä yhdenvertaisten liikuntamahdollisuuksien kehittämisessä. Harrastekortin käyttöönottoa ja alueellisia yhteistyötoimenpiteitä arvioidaan muun muassa edun käyttömäärien, liikuntaseuroilta kerättävien palautteiden sekä lasten, nuorten ja heidän huoltajiensa itse raportoimien esitietojen avulla.

“Tiedonkeruu tukee päätöksentekoa. Sen avulla pyrimme esimerkiksi seuraamaan, kuinka moni aiemmin harrastamaton lapsi saadaan ohjattuun ja säännölliseen liikuntatoimintaan mukaan. Olemme iloisia siitä, että Cities For Better Health verkoston kautta kerätty data saadaan entistä systemaattisemmin käyttöön ja hyödynnettäväksi”, Halonen täydentää.

Paavo Nurmi -keskus on innoissaan tutkimusyhteistyön tuomista mahdollisuuksista terveyden ja liikunnan edistämisessä. Keskuksen johtaja professori Katja Pahkala kertoo, että esimerkiksi valtakunnallisia Move!-mittaustuloksia seuraamalla voidaan arvioida turkulaisten 5. ja 8.-luokkalaisten fyysisen toimintakyvyn kehitystä pitkällä aikavälillä sekä suhteessa muuhun Suomeen.

“Mittaustulokset osoittavat, että turkulaisten lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky heikkenee hieman iän myötä. Vuonna 2024 fyysisessä toimintakyvyssä oli parannettavaa 37 %:lla 5.-luokkalaisista ja 45 %:lla 8.-luokkalaisista. Vastaavat luvut koko Suomen tasolla olivat 36 % ja 40 %. Fyysisessä toimintakyvyssä ei ole turkulaisilla tapahtunut suurta muutosta viime vuosina, mutta erityisesti 8.-luokkalaisten osalta tulos on heikompi verrattuna koko Suomeen”, Pahkala kommentoi lähtötilannetta.

Turun keräämien tietojen perusteella myös osallistuminen liikuntaseuratoimintaan vähenee iän myötä. Kaupunki on selvittänyt harrastamista estäviä tekijöitä, joita ovat esimerkiksi harrastuskaverin puute, liika tavoitteellisuus, mieluisan tarjonnan puute lähellä kotia sekä korkeat kustannukset. Yhteistyössä halutaan tutkia, voidaanko Boostii-edun kaltaisella tuella ja alueellisesti kohdennetuilla tukitoimilla lisätä lasten ja nuorten aktiivisuutta.

Hyvinvointialue Varha haluaa olla mukana kehittämässä tiedolla johdettuja ratkaisuja asukkaiden terveyden parantamiseksi ja elintapasairauksien ehkäisemiseksi. Asiantuntijalääkäri André Heikius toteaa, että liikkumattomuus lisää merkittävästi ylipainon ja lihavuuden riskiä sekä fyysisiä ja psyykkisiä ongelmia, jotka ovat jo huomattava ilmiö turkulaisten lasten ja nuorten keskuudessa.

“Lasten ja nuorten liikkumisen lisääminen vaatii pitkäjänteistä ja laaja-alaista yhteistyötä. Liikunnan tulee olla ennen kaikkea hauskaa ja innostavaa, jotta syntyy pysyvä ilo ja into liikkua”, Heikius lisää.

Myös kouluterveydenhuollossa tavoitetaan harrastustoiminnan ulkopuolella olevat lapset. Varhan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen (Hyte)-keskuksen ravitsemusterapeutti Karoliina Salminen näkee Boostii-edun avaavan uusia mahdollisuuksia eri toimijoiden yhteistyölle.

”Boostii-etu helpottaa ohjaamista liikuntaharrastusten pariin ja se tarjoaa mahdollisuuden kokeilla liikuntaharrastuksia myös taloudellisesti heikommassa asemassa oleville perheille. Näin voimme yhdessä kaupungin kanssa tukea lasten ja perheiden hyvinvointia”, Salminen kiteyttää.

Turun kaupungin Boostii-etu

Turun kaupunki on käynnistänyt vuoden 2025 alussa uraauurtavan liikuntaharrastamisen tukimallin ja halunnut lisätä lasten ja nuorten säännöllistä liikunta-aktiivisuutta ja terveyden tasa-arvoa. Boostii-edun myötä kaikki 7–19-vuotiaat turkulaiset saavat taloudellista tukea liikuntaharrastuksiin. Uudistus on alkanut lupaavasti, ja heti vuoden alussa etua on käytetty jo yli miljoonan euron edestä 6 000 lapsen ja nuoren liikuntaharrastuksen maksuihin.

Cities for Better Health Turku

Cities for Better Health -kumppanuusohjelma kannustaa kaupunkeja rakentamaan elinvoimaisia ja turvallisia kasvuympäristöjä.

Turussa ohjelma tukee Boostii-edun piirissä olevien liikunta- ja urheiluseurojen sekä liikuntaa järjestävien yhdistysten liikuntatoimintaa alueilla, joilla harrastaminen on kaupungin tiedon mukaan haasteellisinta. Yhteistyöllä tarjotaan uusia harrastusmahdollisuuksia ja lisätään tietoisuutta liikunnan merkityksestä. Ohjelman tuella järjestetään harrastuspäiviä, tarjotaan terveellisiä välipaloja, perustetaan uusia aloittelijaystävällisiä liikuntaryhmiä ja tuetaan valmentajien koulutusta.

Tavoitteena on yhdessä paikallisten kumppanien kanssa kehittää ratkaisuja, jotka kannustavat liikkumaan, valitsemaan ravitsevaa ruokaa ja luomaan yhteisöllisiä harrastusmahdollisuuksia. Lopputuloksena on kestävä malli, joka tekee terveellisestä tulevaisuudesta arkipäivää jokaiselle lapselle ja nuorelle.

