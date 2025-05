Varsinais-Suomen ja Satakunnan päällystystyöt viikolla 22

Tienkäyttäjien tyytyväisyys Varsinais-Suomen ja Satakunnan maanteiden talvihoitoon parani edellistalvesta 21.5.2025 08:50:00 EEST | Tiedote

Väyläviraston tienkäyttäjien tyytyväisyystutkimus viime talvikauden osalta on valmistunut. Tienkäyttäjien tyytyväisyys Varsinais-Suomen ja Satakunnan maanteiden talvihoitoon on parantunut selvästi edellistalveen verrattuna. Pääteiden talvihoito on saanut pääosin positiivista palautetta, kun taas muilla teillä on koettu enemmän puutteita aurauksessa ja liukkaudentorjunnassa. Leuto ja vähäluminen talvi on helpottanut kunnossapitoa ja vähentänyt ongelmia. Eniten tyytyväisyys on parantunut Salon hoitourakassa. Vaikka monet ovat olleet tyytyväisiä talvihoitoon, teiden kunnosta, erityisesti päällysteen vaurioista, on saatu runsaasti kritiikkiä.