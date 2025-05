ILMASTO I Pirkanmaan kasvihuonekaasupäästöt laskivat 10 prosenttia vuodesta 2022

Päästövähennys edistää Pirkanmaan Hinku-tavoitteen saavuttamista. Pirkanmaalla tavoitellaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasoon verrattuna.

”Tällä hetkellä päästöjä on vähennetty 42 prosenttia vuoden 2007 tasosta. Matkaa on vielä merkittävästi taitettavana, erityisesti kun maakunnan metsien hiilinielu on kääntynyt päästölähteeksi. Päästövähennysten suunta on kuitenkin oikea ja olemme iloisia tavoitteen edistymisestä vuodentakaiseen verrattuna”, kertoo Pirkanmaan ELY-keskuksen ilmastoasiantuntija Meri Leino.

Suurimmat päästövähenemät sektoreittain vuosien 2022–2023:

Kulutussähkö 31 %

Sähkölämmitys 30 %

Öljylämmitys 25 %

Kaukolämpö 23 %

Energiasektori vauhditti päästövähennyksiä

Pirkanmaalla päästövähennyksiä vauhditti energiasektori, erityisesti Tampereen Naistenlahti 3 -biovoimalaitoksen siirtyminen uusiutuviin polttoaineisiin turpeen käytön sijaan. Näköpiirissä on kehityksen jatkuminen myös ensi vuonna, sillä Naistenlahti 3 -voimalaitoksen uudistus tulee näkymään täysimääräisesti vuoden 2024 päästöluvuissa. Lisäksi öljylämmityksen osuus kiinteistöissä on vähentynyt. Pirkanmaalla myönnettiin 600 kpl tukia öljylämmityksestä luopumiseen vuonna 2023.

Energiasektorilla kulutussähkön ja sähkölämmityksen päästövähennyksissä näkyy myös valtakunnallisesti sähkön päästökertoimen pienenentyminen. Suomen sähköntuotannossa on siirrytty enenevissä määrin fossiilisista uusiutuvan energian käyttöön mm. tuuli- ja aurinkovoiman avulla ja kehitys näkyy myös Pirkanmaalla. Vihreän siirtymän edetessä on erityisesti huolehdittava kokonaiskestävästä siirtymästä ja hankesuunnittelusta niin, että samalla voidaan myös turvata hiilivarastoja ja -nieluja sekä ehkäistä haitat luonnon monimuotoisuudelle.

Päästövähennyksissä riittää vielä työtä

”Energiasektorin päästöjen pienentyessä muiden päästösektorien kuten tieliikenteen, työkoneiden ja maatalouden merkitys päästöissä korostuu. Näiden sektorien päästöjen pienentämiseen tulisikin jatkossa kiinnittää enemmän huomiota, jotta kunnat, maakunnat ja Suomi saavuttaisivat päästötavoitteensa”, erikoissuunnittelija Jari Rantsi Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Pirkanmaalla tieliikennesektorin päästöosuus vuoden 2023 kokonaispäästöistä on sektoreista suurin, 27 prosenttia. Päästöt pienenivät viime vuodesta hieman, noin kolme prosenttia. Tähän vaikutti valtakunnallinen tieliikenteen suoritteen pieneneminen, biopolttoaineiden osuuden lievä kasvu liikennepolttoaineissa ja ajoneuvokannan sähköistyminen. Pirkanmaalla vaihtoehtoisten käyttövoimien eli sähkö-, vety-, kaasu- ja etanoliajoneuvojen osuus henkilöautoista on Suomen kolmanneksi korkein, 11 prosenttia. Vaihtoehtoisista käyttövoimista suurin osa on sähköautoja. Lisätoimia päästövähennysten aikaansaamiseksi tarvitaan kuitenkin kipeästi.

Päästövähennysten rinnalla maankäyttösektorin hiilinielut tärkeässä roolissa

Hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttää paitsi tehokkaita päästövähennystoimia kaikilla sektoreilla, myös riittävästi hiilidioksidia sitovia ja varastoivia metsiä, muuta kasvillisuutta ja maaperää.

Vuonna 2023 Pirkanmaan nettonielu oli 1524 kt CO2e. Nettonielulla tarkoitetaan, että maaperästä syntyvät päästöt ovat kaikkien maankäyttöluokkien yhteenlaskettuja hiilinieluja pienemmät. Maankäyttösektori toimi siten Pirkanmaalla vielä hiilidioksidipäästöjen sitojana. Tilanne on kuitenkin vuoden 2023 jälkeen kääntynyt ja tällä hetkellä maankäyttösektorin tiedetään toimivan jo päästölähteenä. Maankäyttösektori on myös valtakunnallisesti kääntynyt päästölähteeksi.

Hiilinielujen vähentymisen vuoksi tarvitaan toimia hiilidioksidia sitovien ja varastoivien metsien sekä maaperän tilanteen vahvistamiseksi. Kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää erityisesti turvemailla sekä ehkäisemällä metsien muuttumista muuhun maankäyttöön (metsäkato). Metsien hiilensidontaa voidaan vahvistaa metsien kasvukyvystä ja terveydestä huolehtimalla. Myös joutokäytössä olevien alueiden metsittäminen on yksi keino lisätä metsäpinta-alaa ja siten myös hiilensidontaa. Kun hiilinielut kasvavat, niillä pystytään kattamaan hiilineutraaliustavoitteessa jäljelle jäävä osuus ja saavuttamaan maakunnan ilmastotavoite.

(CO2e = Hiilidioksidiekvivalentti, joka kuvaa eri kasvihuonekaasupäästöjen yhteenlaskettua ilmastoa lämmittävää vaikutusta.)

Päästölaskennan aineistot ovat avoimesti kaikkien käytettävissä

Hiilineutraalisuomi.fi, jolla päästötietopalvelu sijaitsee, on uudistunut toukokuussa 2025. Uusi osoite sivustolle on hiilineutraalisuomi.syke.fi.

Suomen ympäristökeskus Syke laskee vuosittain käyttöperusteisten ilmastopäästöjen määrän kaikille Suomen kunnille, maakunnille ja ELY-alueille. Päästöt lasketaan kaikille kunnille yhdenmukaisella kansainvälisiä ohjeistuksia noudattavalla laskentamenetelmällä.