Kansainvälinen tutkimus: Suomi on hybridityön edelläkävijä

Suomalaiset ovat ottaneet hybridityön haltuun paremmin kuin moni muu maa. Kiinteistö- ja toimitilapalvelukonserni ISS:n kyselytutkimuksen mukaan 43 prosenttia suomalaisista tekee etätöitä 3–5 päivää viikossa. Tämä on selvästi enemmän kuin muissa Pohjoismaissa, joissa vastaava osuus on 24–31 prosenttia. Puolet suomalaisista myös uskoo jatkavansa nykyistä työskentelymallia vielä viidenkin vuoden kuluttua.

Suomi poikkeaa muista Pohjoismaista myös siinä, ketkä etätöitä tekevät. Suomessa naiset tekevät etätöitä keskimäärin miehiä enemmän, kun muualla tilanne on päinvastainen. Myös ikäjakauma on erilainen: Suomessa etätyötä tekevät eniten yli 35-vuotiaat, kun taas muissa Pohjoismaissa aktiivisimpia ovat alle 35-vuotiaat.

”Kyselytutkimuksemme osoittaa, että Suomi on kansainvälisessä vertailussa hybridityön edelläkävijä. Etätyö on vakiintunut, ja neljä viidestä suomalaisesta on myös tyytyväinen työnantajansa hybridityöpolitiikkaan”, sanoo ISS Palvelut Oy:n liiketoimintajohtaja Jukka-Pekka Tilus.

Toimisto tukee yhteisöllisyyttä

Tutkimusyhtiö Qualtricsin tammikuussa 2025 toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi lähes 11 000 hybridityötä tekevää työntekijää 15 maasta. Suomessa vastaajia oli tuhat. Tutkimustulokset on koottu ISS:n Kehittyvät työpaikat -raporttiin.

Vain joka viides suomalainen pitää toimistoa erittäin tärkeänä – vähiten koko Pohjoismaissa. Samaan aikaan lähes kaksi kolmasosaa näkee pitkäaikaisessa etätyössä riskejä erityisesti sosiaalisten suhteiden ja fyysisen terveyden kannalta.

Toimistolla työskentelemisen suurimmiksi hyödyiksi nähdään sekä Suomessa että maailmalla kollegoiden tapaaminen ja heiltä oppiminen. Suomessa näitä korostavat etenkin naiset ja yli 35-vuotiaat – eli eniten etätyötä tekevät.

”Erityisesti itsenäistä työtä tekevät arvostavat kotona työskentelyn rauhaa ja tehokkuutta, mutta toivovat toimistopäiviltä merkityksellisiä kohtaamisia. Vaikka hybridityö tarjoaa työelämään kaivattua joustavuutta, toimistoilla on yhä keskeinen rooli yhteenkuuluvuuden tunteen rakentamisessa ja hiljaisen tiedon jakamisessa”, Tilus sanoo.

Käytännön edut houkuttelevat toimistolle

Suomalaisia motivoivat toimistolle yhteisöllisyyden lisäksi etenkin konkreettiset tekijät – selvästi enemmän kuin monissa muissa maissa. Kyselyn mukaan tärkeimmät houkuttimet ovat ilmainen ruoka, kuten aamu- tai välipala, ja kahvi. Niitä pitää merkittävinä 47 prosenttia suomalaisista (globaalisti 37 %) ja erityisesti naiset (53 %, miehet 41 %).

Toimiston vetovoimaa lisäävät myös työmatkakulujen korvaaminen, hiljaiset työtilat, mahdollisuus käyttää kuntosalia ja työmatka-ajan vähentäminen työajasta.

”Tulokset viittaavat siihen, että suomalaiset odottavat toimistolta konkreettista vastinetta ajankäytölleen. Pelkkä työpiste ei enää riitä – ruokailun, liikkumisen ja keskittymisen edellytysten on oltava kunnossa, jotta toimistolle lähtö tuntuu mielekkäältä.”

Odotukset toimistoa kohtaan ovat kasvaneet

Työntekijät toivovat työympäristöltään rauhaa, mukavuutta ja yksilöllisyyttä. Ihannetoimistoon kuuluvat säädettävät työpisteet, ergonomiset kalusteet ja hiljaiset keskittymistä tukevat tilat sekä viihtyisyyttä lisäävät elementit, kuten viherkasvit ja avarat näkymät. Myös nopeat verkkoyhteydet, laadukkaat laitteet, hyvä valaistus ja ilmanvaihto ovat keskeisiä työn sujuvuuden ja hyvinvoinnin kannalta.

ISS:n haastattelemat työnantajat puolestaan korostavat työympäristöjen kasvavaa roolia osaajien houkuttelemisessa ja sitouttamisessa. Tiloilta odotetaan entistä enemmän joustavuutta, mukautuvuutta, mahdollisuuksia keskittymiseen ja kohtaamisiin sekä sujuvia palveluja.

”Vaatimukset toimistoympäristöä kohtaan ovat selvästi kasvaneet. Siinä missä työntekijät arvostavat toimiston konkreettisia puitteita, työnantajat panostavat kulttuurin ja yhteisöllisyyden rakentamiseen. Houkutteleva työympäristö syntyy, kun arjen toimivuus ja työyhteisön sosiaalinen ulottuvuus kohtaavat”, Jukka-Pekka Tilus sanoo.

