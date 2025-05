Aluehallitus päätti talouden sopeuttamistoimenpiteistä

Keski-Suomen hyvinvointialueen ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella vuoden 2025 tilinpäätökseen ennustetaan 64 miljoonan euron alijäämää. Alijäämäennuste on suhteessa talousarvioon 21 miljoonaa euroa heikompi. Kumulatiivisen alijäämän sekä vuoden 2025 talousarvion toteuttamiseen tarvitaan edelleen aktiivista sopeuttamista ja uusia sopeuttamistoimenpiteitä. Uusia sopeuttamistoimenpiteitä on valmisteltu noin 7,5 miljoonan euron edestä.

Aluehallitus muutti joidenkin palvelujen myöntämisperusteita vastaamaan muiden hyvinvointialueiden tasoa

Aluehallitus päätti kotihoidon ja ympärivuorokautisen asumispalvelujen myöntämisperusteiden muuttamisesta. Sen sijaan omaishoidon tuen myöntämisperusteet palautettiin uudelleen valmisteluun.

Kotihoidon myöntäminen vähenee henkilöille, joilla on vain lieviä tai vähäisiä avun tarpeita. Kotihoidon myöntämisperusteet ovat muutoksen jälkeen linjassa muun maan keskimääräiseen tasoon verrattuna. Päivätoimintaa kohdennetaan yhä enemmän heille, jotka hyötyvät siitä toimintakykyarvioinnin perusteella.

Hilma Vepsäläisen esittämänä ja Mauno Vanhalan kannattamana aluehallitus päätti asiasta yksimielisesti täydennettynä siten, että kotihoidon palvelun myöntämisperusteissa otetaan huomioon alueelliset erot korvaavien palvelujen saatavuudessa. Asiaa käsiteltäessä Ilkka Pernu esitti Jani Ylälehdon kannattamana asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Esityksen käsittelyä jatkettiin äänin 7-6.

Ympärivuorokautisen asumisen myöntämisperusteita muutetaan ja samalla vähennetään ostopalveluiden käyttöä. Muutokset eivät vaikuta nykyisten asiakkaiden asemaan eivätkä yksiköiden määrään. Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen peittävyys on Keski-Suomessa 75-vuotiaan väestön osalta 7,1 prosenttia. Peittävyyttä on tarkoitus vähentää 6,6 prosenttiin eli lähemmäksi koko maan keskiarvoa. Koko maassa peittävyys on 6,4 prosenttia.

Jouko Nykänen esitti asian hylkäämistä Jani Ylälehdon kannattamana. Myöntämisperusteet hyväksyttiin pohjaesityksen mukaisesti äänin 8-4, 1 tyhjä. Lisäksi Ilkka Pernu esitti Jani Ylälehdon kannattaman asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Esityksen käsittelyä jatkettiin äänin 8-5.

Omaishoidon myöntämisperusteet aluehallitus sen sijaan palautti uudelleen valmisteluun äänin 9-4. Palauttamista esitti Jouko Nykänen Jani Ylälehdon kannattamana.

Aluehallitus aloitti yhteistoimintaneuvottelut

Aluehallitus päätti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallitus hyväksyi asian hyvinvointialuejohtajan muutosesityksestä niin, että poiketen esityslistatekstistä yhteistoiminnassa käsitellään laajemmin koko hyvinvointialueen toimintaa.

- Muutos koskee sitä, että luovuimme tässä vaiheessa yksityiskohtaisista toimenpiteistä, joita yhteistoimintaneuvottelut koskevat. Haemme säästöjä, mutta emme sido yhteistoimintaneuvotteluja esimerkiksi määrättyihin toimipaikkoihin tai palveluihin, kuten alkuperäisessä esityksessä oli, muutosesityksen tehnyt hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet toteaa.

- Liikkeellä on ollut käsityksiä, että tässä vaiheessa olisi jo päätetty joidenkin toimipisteiden määräaikaisista suluista. Nämä sisältyivät alkuperäisen esityksen keinoiksi, mutta nekin olisivat tulleet myöhemmin päätettäväksi yhteistoimintaneuvottelujen päätteeksi. Nyt lähdemme avoimemmalta pöydältä henkilöstön kanssa keskustellen hakemaan sopeuttamistoimenpiteitä, joita ei siis tässä vaiheessa ole kiinnitetty tarkemmin, Tollet lisää.

Aluehallitus esittää uudelle aluevaltuustolle toimielinten jäsenten valitsemista

Aluehallitus päätti esittää uudelle aluevaltuustolle, että se päättää valita aluevaltuuston puheenjohtajiston sekä toimielinten jäsenet.

Aluevaltuusto valitsee ensimmäisessä kokouksessaan 10.6. aluevaltuuston puheenjohtajiston sekä aluehallituksen jäsenet ja sen puheenjohtajiston, tarkastuslautakunnan, aluevaalilautakunnan, hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan sekä turvallisuuslautakunnan.

Lisäksi aluehallitus esittää uudelle aluevaltuustolle, että syksyn seminaari- ja kokousajankohdat ovat seuraavat:

tiistai 9.9.2025

tiistai 4.11.2025

tiistai 9.12.2025.

Järjestö- ja seurakuntien sekä palveluntuottajien foorumeille toimintalinjaukset

Aluehallitus hyväksyi järjestö- ja seurakuntafoorumin sekä palveluntuottajafoorumin toimintalinjaukset. Toimintalinjaukset on käsitelty vaikuttamistoimielimissä sekä avoimissa kuulemistilaisuuksissa. Foorumit korvaavat nykyiset vaikuttamistoimielimet.

Molemmat foorumit kokoontuvat 3-6 kertaa vuodessa. Niille laaditaan vuosikello, joka noudattaa hyvinvointialueen päätöksenteon aikatauluja. Tilaisuudet järjestetään hybridinä ja ne tallennetaan katsottavaksi kahden viikon ajaksi. Tilaisuuden jälkeen on esitysten ja materiaalien kommentointimahdollisuus sähköisellä alustalla. Foorumien keskusteluista ja jälkikäteen tulleista kommenteista laaditaan muistiot, mitkä toimitetaan valmistelijoille sekä päättäjille. Foorumeista tai työryhmätyöskentelystä ei makseta kokouspalkkioita eikä matkakovauksia.

Foorumeissa käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi:

hyvinvointialueen talousarvioesitys

hankintasuunnitelma sekä palvelusetelien sääntökirjojen yleinen osa

hyvinvointialueen strategian seuranta ja arviointi sekä tulevaisuustyö

hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma ja näiden seuranta

muut suunnitelmat väestön hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi

järjestöjen avustukset yleisellä tasolla.

Foorumeiden koollekutsumisesta ja sisällöllisestä valmistelusta vastaa hyvinvointialue. Molemmille foorumeille nimetään valmistelun tueksi työryhmä, johon kutsutaan järjestöjen, seurakuntien ja palveluntuottajien edustajia. Työryhmien kokoonpanossa huomioidaan järjestöjen ja palveluntuottajien toimiala, koko ja maakunnan erilaiset alueet. Seurakuntien edustuksessa huomioidaan myös vapaat suunnat.

Hyvinvointialue ostaa Kinkomaalta tontin lastensuojeluyksikön rakentamista varten

Aluehallitus päätti ostaa Kinkomaalta tontin lastensuojeluyksikön rakentamista varten. Tontin hinta on 150 000 euroa. Kinkomaan tontille on suunnitteilla lastensuojelun laitoshoidon 14-paikkainen, 2-osastoinen lastensuojeluyksikkö. Muutoksella tavoitellaan lastensuojelun laitoshoitoon 8 uutta asiakaspaikkaa. Kokonaisuutena 14-paikkainen lastensuojeluyksikkö pystyy tuottamaan vuositasolla n. 4 900 hoitopäivää, joista lisäystä nykyiseen toimintaan n. 2 800 hoitopäivää. Tiloihin on siirtymässä nykyinen Lotilan nuorisokodin kriisi- ja vastaanottoyksikön toiminta. Muutos lisää kriisi- ja vastaanottopaikkoja yhdellä paikalla yhteensä seitsemään paikkaan. Lisäksi tiloihin on tulossa uusi pitkäaikaishoidon yksikkö, joka keskittyy huostaanotettujen 12-17-vuotiaiden nuorten hoivaan ja huolenpitoon. Pitkäaikaishoidon yksikössä asiakkaat asuvat kodinomaisissa tiloissa ja yksikkö on lasten koti. Hoitopaikkoja on 7.

Aluehallitus hyväksyi päivitetyn hankinta- ja sopimushallintaohjeet

Aluehallitus hyväksyi päivitetyn hankintaohjeen ja sopimushallintaohjeen. Päivitetyssä hankintaohjeessa ohjataan nykyistä selkeämmin hankintojen ennakollista suunnittelua ja huomiointia osana talousarviosuunnittelua sekä hyvinvointialueen sopimuspohjien ja hankintapäätöspohjien käyttämistä. Päivitetty sopimushallinnan ohje tarkentaa sopimushallinnan käytäntöjä ja velvoittavuutta. Ohjeet muodostavat kokonaisuuden, jolla ohjataan hyvinvointialueen hankintaprosessia. Päivitetyt ohjeet tulevat voimaan 1.6.

Muut asiat

Lisäksi aluehallitus hyväksyi tuetun asumisen myöntämisperusteiden muutoksen Keski-Suomen hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden myöntämisperusteisiin sekä vastaavan muutoksen tuetun asumisen palvelukuvaukseen 1.7.2025 alkaen. Muutos koskee sitä, että tuettua palvelua järjestetään asukkaan palvelutarpeen mukaisesti.

Aluehallitus merkitsi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2024 tiedoksi sekä päätti antaa lausunnon viranhaltijoiden valmisteltavaksi. Lausunto on tarkoitus käsitellä aluehallituksessa elokuun 2025 jälkimmäisessä kokouksessa ja antaa tiedoksi aluevaltuustolle 30.9. mennessä.

Aluehallitus hyväksyi täydennykset tämän vuoden hankintasuunnitelmaan. Hankintasuunnitelman täydennystarpeet koskevat lääkärirekrytointia sekä YTA-aluetasoisia neurokirurgian ja toimenpideradiologian tarvikkeiden ja alaraajaproteesien hankintoja.

Aluehallitus antoi hyvinvointialueen hierarkisen organisaatiorakenteen yksinkertaistamista koskevan valtuustoaloitteen hyvinvointialuejohtajan ja toimialajohtajien valmisteltavaksi.

Esityslista ja pöytäkirja

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus (suora linkki esityslistaan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2025229 ).

Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla heti kun se on tarkistettu.