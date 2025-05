Omakotitalojen kaukolämmön hinnoissa suuria eroja

Omakotiliitto julkaisee selvityksen toista kertaa, ensimmäinen julkaisu tehtiin 2023 keväällä. Selvityksessä on mukana 97 kaukolämpöaluetta ja 73 yhtiötä. Tilastossa seurataan pientalokohteen kaukolämmön perusmaksua ja energiahintaa ja näiden muutosta vuoden 2023 hintaan. Selvityksessä on käytetty vesivirtana 0,2 m3/h ja tehona 10 kW.

Kallein perusmaksu kuusinkertainen edullisimpaan verrattuna

Selvityksen mukaan tehoon perustuva perusmaksu on noussut 94 kaukolämpöalueella, kolme yhtiötä on laskenut perusmaksua verrattuna vuoteen 2023. Kaukolämmön energiamaksu on noussut 90 kaukolämpöalueella ja laskenut seitsemällä. Osa yhtiöistä toimii usealla eri alueella, joko samalla hinnoittelulla tai aluekohtaisella hinnoittelulla.

Kalleimmat kaukolämmön perusmaksut olivat seuraavilla yhtiöillä: Nummelan Aluelämpö (149,88 €/kk), Nevel/Lieksa (92,81 €/kk) ja Nevel/Sysmä (90,50 €/kk).

Halvimmat kaukolämmön perusmaksut olivat Keravan Energia Oy:llä/Sipoo ja Kerava (24,72 €/kk), Kuhmon VesiEnergialla (25,93 €/kk) ja Kokkolan Energialla (26,70 €/kk).

Energiamaksuissa suuret vaihtelut yhtiöittäin

Kalleimmat kaukolämmön energiamaksut olivat seuraavilla yhtiöillä: Liperin Aluelämpö (135,50 euroa/MWh), Nummelan Aluelämpö/Vihti (133,65 euroa/MWh) sekä Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto (114,21 euroa/MWh). Edullisimmat energiamaksut puolestaan olivat: Napapiirin Energia ja Vesi/Rovaniemi (63,75 euroa/MWh), Fortum/Espoo ja Kirkkonummi (65,38 euroa/MWh) ja Herrfors/Pietarsaari (65,77 euroa/MWh).

Kotitalouksien näkökulmasta nyt on tärkeää huolehtia, että hintojen nousukierre katkaistaan, sillä selvityksen esiintuomat korotukset kuulostavat hurjilta omakotitaloasukkaalle, toteaa Suomen Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander.

Kunnissa on tullut esiin sijoittajien kiinnostus kaukolämpöyhtiöiden omistamista kohtaan, ja omistuksen siirtoja on tapahtunut. Kuntien tulee valmistella läpinäkyvästi ja viestiä avoimesti kuntaomisteisten energiayhtiöiden kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä. Myös kuntalaisten tulee olla valppaina, kannustaa Silander.

Kuluttajat kaipaavat myös selkeämpää neuvontaa, miten omiin kaukolämmön kustannuksiin voi vaikuttaa. On tärkeää, että yhtiöiltä saa läpinäkyvää tietoa esimerkiksi tehomaksun määräytymisestä ja hinnoittelusta.

Selvityksen on toteuttanut Omakotiliitolle KTI Kiinteistötieto Oy. Hinnat ovat kevään 2025 hintoja. Hintataulukossa on seurattu pientalokohdetta, jonka vesivirta on 0,2 m3/h ja teho 10 kW. Osalla yhtiöistä on käytössä kausihinnoittelu. Taulukossa * tähdellä merkityillä yhtiöillä on käytössä kausihinnat. Näiden osalta on käytetty tarkasteluvuodelle ilmoitettuja hintoja/ennusteita. Laskennassa on käytetty Energiateollisuus ry:n määrittämää normaalijakaumaa.