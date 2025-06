Hartela käynnistää ensimmäisen RS-asuntokohteensa yli kahteen vuoteen Lahden Asemantaustassa

Rakennusyhtiö Hartela käynnistää pitkästä aikaa uuden RS-muotoisen omistusasuntokohteen rakentamisen Lahden Asemantaustan kaupunginosaan. Asunto Oy Lahden Vahva-Jussin Taimi on Hartelan ensimmäinen RS-hanke yli kahteen vuoteen ja samalla merkittävä avaus yhtiön omaperusteisen asuntotuotannon jatkumiselle haastavan markkinatilanteen jälkeen.

Taimeen valmistuu 40 modernia ja viihtyisää kotia, jotka sijoittuvat erinomaiselle paikalle rautatieaseman ja monipuolisten palveluiden läheisyyteen. Asunnot tarjoavat vaihtoehtoja eri elämäntilanteisiin kaksioista tilaviin perheasuntoihin. Hartelan laaja sisustusmateriaalivalikoima mahdollistaa asunnon yksilöllisen viimeistelyn ostajan toiveiden mukaan.

Taimen katolle sijoitettavat aurinkopaneelit tuottavat uusiutuvaa energiaa taloyhtiön käyttöön ja kohteen kaikissa autopaikoissa on varaus sähköauton latauspisteen asentamiseksi.

”On todella innostavaa päästä käynnistämään RS-hanke pitkän tauon jälkeen. Rakennusala on elänyt haastavia aikoja, ja siksi Taimen aloitus tuo meille kaikille kaivattua uskoa ja positiivista virettä – niin Hartelan henkilöstölle kuin tuleville asukkaillekin. Kohde on herättänyt paljon kiinnostusta asiakkaissa ja yli puolet sen asunnoista onkin jo varattuja. Tämä projekti on tärkeä askel koko alueen elinvoimalle ja osoitus siitä, että rakentamisen tulevaisuuteen uskotaan edelleen”, sanoo Hartelan aluejohtaja Tuomas Ruponen.

Rakentaminen alkaa toukokuussa 2025 ja kohteen arvioitu valmistuminen on kesällä 2026.



RS-kohde tarkoittaa asuntokohdetta, joka rakennetaan asunto-osakeyhtiölain ja asuntokauppalain mukaisena perustajaurakointina, ja jossa ostajien turvana on asuntokauppalain mukainen turvajärjestelmä.



Hartela on vuonna 1942 perustettu kotimainen perheyritys ja yksi maan suurimmista rakennusliikkeistä, joka rakentaa koteja, toimitiloja ja yhteistoiminnallisia urakkahankkeita hankkeita ympäri Suomen.

Lisätietoja ja asuntopohjat:

www.hartela.fi/asunnot/lahti/asemantausta/asunto-oy-lahden-vahva-jussin-taimi