Kotipizza ja Pielisen Kala yhteistyöhön – kotimainen luonnonkala tuodaan pizzan päälle koko Suomeen

Kotipizzan brändi uudistuu tiistaina 3.6. alkaen. Uudistuksen myötä yhtiön verkkokauppa, tuotevalikoima, mainonnan sävy sekä visuaalinen ilme muuttuu. Valikoima uudistuu muun muassa kahdella Luonnonkalaa sisältävällä pizzalla, Frutti Di Lagolla ja Kalamestarilla. Perinteiseen Frutti Di Mareen on tuotu tonnikalan tilalle luonnonkala. Kalamestarissa taas makuparina luonnonkalan kanssa on oliivi sekä punasipuli.

’’Luonnonkala tuo uuden herkullisen raaka-aineen tonnikalan rinnalle ja täydentää täydellisesti pizzojemme makumaailmaa. Asiakkaamme arvostavat laadukkaita raaka-aineita ja vastuullisia kalatuotteita. Kotimainen luonnonkala onkin maukas vaihtoehto ja tukee samalla kestävää kalastusta,’’ kuvailee Kotipizzan brändi- ja markkinointijohtaja Laura Smolander.

Pielisen Kalan kehittämä, Pasurista, Lahnasta ja Säyneestä valmistettu Luonnokala-tuote on saatavilla myös kaikkiin omavalintaisiin Perfetta-pizzoihin. Jo vuonna 2020 alkanut yhteinen pitkäjänteinen kehitystyö on nyt saatu pizzan päälle asti. Myös MSC-sertifioitu tonnikala pysyy jatkossakin täytevalikoimassa.

’’Luonnonkala-tuotteemme on ollut osa Pielisen Kalan valikoimaa jo vuodesta 2020. Silloin alkanut keskustelu ja yhteistyö Kotipizzan kanssa on johtanut tähän päivään, ja kehitimme erityisesti pizzan päälle sopivan Luonnonkala-tuotteen. Kotipizza-yhteistyö on merkittävä askel suomalaisen kalan puolesta, ’’ kommentoi Pielisen Kalan markkinointipäällikkö Juha Halonen.

Pielisen Kalan Luonnonkala on palkittu mm. Vuoden lähiruokatekona ja ollut Tähtiteko kilpailun finalisti. Kotipizzan luonnonkalaa sisältäviä uutuuspizzoja saa Kotipizza ravintoloista ympäri Suomen 3.6. alkaen.

Kotipizza

Kotipizza on suomalainen ja Pohjoismaiden suurin pizzaketju. Vuonna 1987 perustetulla ketjulla on yli 300 ravintolaa ympäri Suomen. Kaikki Suomen Kotipizza-ravintolat ovat franchisingperiaatteella toimivia, itsenäisten franchisingyrittäjien johtamia ravintoloita.

Kotipizza-ketjua hallinnoi Kotipizza Oyj, joka kuuluu Kotipizza Groupiin. Konserniin kuuluvia yhtiöitä ovat myös artesaaniburgereita valmistava The Social Burger Joint Oy ja hankinta- ja logistiikkaorganisaatio Helsinki Foodstock Oy, joka toimittaa vastuulliset raaka-aineet konsernin ravintolaketjuille. Kotipizza Groupin emoyhtiö on The European Pizza Company, joka on osa norjalaista, kestäviin arvoihin toimintansa pohjaavaa Orkla-konsernia.

Pielisen Kala

Pielisen Kalajaloste Oy on vuonna 1994 perustettu kalasäilykkeiden valmistaja, jonka koti on Pielisen pohjoispäässä, Nurmeksessa. Tuotteissamme käytämme vain kotimaista kalaa ja kaikki tuotteemme ovat lisä- ja säilöntöaineettomia. Haluamme lisätä kotimaisen kalan käyttöä suomalaisten ruokapöydissä ja korvata tuontikalan kotimaisella, ekologisella luonnonkalalla. Haluamme että tuotteemme sopivat niin arkiseen ruoanlaittoon, ravintokäyttöön kuin retkievääksi ja ovat saatavilla ihan jokaiseen ruokapöytään.