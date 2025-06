Nokian veturiprojekti vahvistaa Suomen asemaa reunalaskennan edelläkävijänä

Reunalaskennan tutkimus ja kehitys on erittäin tärkeää tietoliikenteen energiankulutuksen vähentämiseksi.

Kun tietoa tuotetaan yhä enemmän, käsiteltävän datan määrä ja mobiiliverkkojen energiankulutus kasvavat. Reunalaskenta ratkaisee ongelman ja mahdollistaa tiedon käsittelemisen lähellä sen lähdettä. Tämä vähentää energiankulutusta, datan siirrosta aiheutuvaa viivettä, sekä lisää resilienssiä, tietosuojaa ja -turvaa.

Suuria investointeja reunalaskentaan

Competitive Edge -hanke alkoi vuonna 2022 ja päättyi joulukuussa 2024. Sen aikana Nokia rekrytoi Suomeen tutkimukseen ja kehitykseen 205 ammattilaista. Kokonaisuudessaan hankkeen tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat yli 230 miljoonaa euroa.

Nokia ja 233 ekosysteemikumppania toteuttivat veturihankkeessa 18 tutkimus- ja kehitysprojektia sekä 14 kokeilua. Hanke on vahvistanut Suomen asemaa sukupolven teknologiakehityksen edelläkävijänä.

– Competitive Edge -hanke on luonut vahvan perustan reunalaskennan jatkokehittämiselle. Sen aikana syntyneet ratkaisut parantavat valmiuksiamme hyödyntää dataa eri toimialoilla. Nokian veturiekosysteemin tulokset osoittavat, miten Suomi voi nousta reunalaskennan edelläkävijäksi esimerkiksi teollisuudessa, kaupunkiympäristöissä, terveydenhuollossa ja logistiikassa, Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen kertoo.

Reunalaskenta vauhdittaa teollisuuden muutosta

Veturihankkeen tavoitteena oli vahvistaa Suomen globaalia johtajuutta reunalaskennassa. Hanke on luonut edellytyksiä innovaatioille ja yhteistyölle Suomen teknologiayhteisössä sekä vaikuttanut merkittävästi Suomen kestävyystavoitteisiin.

– Digitaalisen infrastruktuurin ja teollisuuden energiankulutuksen vähentäminen on tärkeää sekä ympäristön että talouden kannalta. On myös tärkeää, että teemme yhteistyötä alan huippuosaajien kanssa, jotta voimme vastata teollisuuden, datakeskusten ja puolustusteollisuuden tarpeisiin. Tavoitteenamme on varmistaa korkea tietoturva, energiatehokkuus ja tuki O-RAN-teknologialle sekä avoimille, yhteensopiville ratkaisuille, sanoo Tommi Uitto, Nokian Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän johtaja.

Veturiprojekti osoitti, miten reunalaskenta ja uudet pilvinatiivit ratkaisut vauhdittavat teollisuuden muutosta kohti luotettavampia, itsenäisempiä ja kestävämpiä verkkoja, jotka tukevat uusia sovelluksia ja palveluita. Hanke on saanut kansainvälistä tunnustusta muun muassa innovatiivisesta lähestymistavastaan ja alan ensimmäisestä onnistuneesta Cloud RAN -kokeilusta.

Uudet ominaisuudet ovat parantaneet energiatehokkuutta ja vähentäneet digitaalisen infrastruktuurin hiilidioksidipäästöjä. Skaalautuvia ja turvallisia pilvinatiiveja ratkaisuja on voitu kehittää uusien teknologioiden ja reunaverkkojen ansiosta. Tämä on parantanut huomattavasti nopeaa tiedonsiirtoa vaativien digitaalisten palveluiden toimintaa ja skaalautuvuutta.

Tietoja Business Finlandin veturirahoituksesta

Business Finland etsii vetureiden haastekilpailuilla rahoitettaviksi globaalisti toimivien tai globaaliin toimintaan tähtäävien yritysten tutkimus- ja kehityshankkeita, joissa ne ratkovat merkittäviä tulevaisuuden haasteita ja vaikuttavat oleellisesti Suomen kilpailukyvyn kasvattamiseen. Veturiyrityksiltä edellytetään, että ne kasvattavat merkittävästi t&k-toimintaansa Suomessa ja rakentavat uuteen liiketoimintaan tähtääviä ekosysteemejä. Business Finland rahoittaa veturiyrityksen hankkeiden lisäksi niiden ekosysteemiin kuuluvien kumppaneiden t&k-hankkeita. Lisätietoja