Helsingissä Vuosaaren tietunneli suljetaan liikenteeltä 16.–18.6.

Vuosaaren tietunnelin varareitin parannustyöt on saatu pääosin valmiiksi, ja seuraavaksi reitin toimivuus testataan liikenteellä 16.–18.6. Testauksen aikana tunneli on kokonaan suljettu, ja liikenne ohjataan parannetulle varareitille. Myös Vuosaaren tietunnelin teknisten järjestelmien uusimisen suunnittelu etenee: käynnissä on suunnittelu saneeraustöiden vaiheista, ja työn edetessä varmistuu myöhemmin tänä vuonna alkavan tunnelin sulkujakson ajankohta.