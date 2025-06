Uusi veturiyritys Sumitomo SHI FW tavoittelee Suomen energiahuoltovarmuuden kasvattamista

Matkailun kokonaiskysyntä 16,6 miljardia euroa 21.5.2025 07:45:00 EEST | Tiedote

Tilastokeskuksen arvion mukaan matkailukysyntä eli kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden rahankäyttö Suomessa on palautunut vuoden 2019 tasolle 16,6 miljardiin euroon vuonna 2024. Matkailutoimialojen työllisyys on elpynyt notkahduksen jälkeen 146 600 henkilöön vuonna 2023. Luvut perustuvat Tilastokeskuksen laatimaan matkailutilinpitoon, joka on tehty Visit Finlandin toimeksiannosta, sekä Tilastokeskuksen arvioon matkailukysynnän kehityksestä vuonna 2024. Matkailutilinpito kokoaa yhteen matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset kansainvälisesti vertailukelpoisessa viitekehyksessä.