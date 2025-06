Kuluttajilla ei selkeää käsitystä mistä sähköverkkopalvelussa maksetaan – tehomaksuun liittyy ennakkoluuloja

Vain noin puolet suomalaisista tietää, että sähköverkkoyhtiön siirtolaskulla katetaan sähköverkon rakentamisen, ylläpidon ja vikojen korjauksen kustannuksia, ilmenee Energiateollisuus ry:n YouGovilla teettämästä kyselystä. Kyselyn aineisto on kerätty huhtikuun lopulla ja vastaajia oli 1015. Vielä harvempi tiesi, että verkkopalvelumaksulla katetaan myös sähkön kantaverkon rakentamisen ja ylläpidon kustannuksia sekä operatiivisia kuluja, kuten laskutuksen, asiakaspalvelun ja mittauksen kustannuksia.

Vastaava kuluttajakysely tehtiin myös vuonna 2019. Asiakkaiden tietoisuus oli hieman parantunut 2019 tasosta kaikissa kyselyyn sisältyneissä kustannusluokissa, mutta se ei edelleenkään ole kovin korkea.

Myös tehomaksu tunnettiin huonosti. Vain kolme prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi tuntevansa tehomaksun sisällön ja perusteet hyvin, ja joka viidennellä on vähintään jonkinlainen käsitys asiasta. Yli puolet ei ollut kuullut koko asiasta. Samaan aikaan puolet niistä vastanneista, joilla oli tehomaksusta vähintään jonkinlainen käsitys, oli kuitenkin samaa mieltä siitä, että tehomaksu tasapainottaa verkon kuormitusta.

Vastaajat ovat oikeilla jäljillä. Kannusteet pienentää verkosta otettavaa huipputehoa edistävät verkkojen kustannustehokasta kehittämistä, Energiateollisuus ry:n sähköverkkoasiantuntija Ina Lehto kertoo.

Kaksi kolmasosaa niistä, joilla on tehomaksusta vähintään jonkinlainen käsitys, uskoo, että tehomaksusta hyötyvät vain ne, jotka voivat ajoittaa sähkönkulutustaan. Lähes yhtä moni uskoo, että tehomaksu on vain tapa laskuttaa sähkönsiirrosta enemmän. Tehomaksun käyttöönottoa kannattaa noin neljännes, vastustajia on noin puolet.

Asiakkaille on syytä aktiivisesti kertoa mistä verkkoyhtiön laskulla maksetaan, totesi Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä esitellessään kuluttajakyselyn tuloksia Sähköverkkopäivillä keskiviikkona.

Moni ajattelee, että tehomaksu on vain tapa laskuttaa sähkönsiirrosta enemmän. Tämä ei pidä paikkansa, Leskelä totesi. - Tehokomponentin lisääminen nykyisiin verkkopalvelumaksuihin ei vaikuta siihen paljonko verkkoyhtiöt kokonaisuudessaan laskuttavat asiakkailtaan. Yksittäisen asiakkaan verkkopalvelulaskuun muutos toki voi vaikuttaa joko laskua pienentävästi tai sitä kasvattavasti. Nykyistä enemmän tehoon perustuvat verkkopalvelumaksut parantaisivat maksujen kustannusvastaavuutta.

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä kertoi kuluttajakyselyn tuloksista ensimmäistä kertaa Sähköverkkopäivillä 11.6.

Sähköverkkopäivät on Energiateollisuus ry:n tilaisuus, joka kokoaa sähköverkkoalan ammattilaiset Helsinkiin 10.–11.6.2025