Pendolino Plus -junaliikenne Helsingistä Turkuun käynnistyy marraskuussa – liput ovat myynnissä nyt

VR Pendolino Plus -juna aloittaa liikennöinnin Helsingin ja Turun välillä maanantaina 3.11.2025. Ensimmäinen vuoro lähtee Helsingistä Turkuun klo 15.35. Turusta Helsinkiin lähdetään samana päivänä klo 18.34. Tiistaista 4.11. eteenpäin liikennöidään myös aamuvuorot molemmista kaupungeista. Vuoroja on päivittäin 3-4 viikonpäivästä riippuen.

Pendolino Plus -junat tulevat osittain korvaamaan nykyisiä Helsingistä Turkuun liikennöiviä IC- ja Pendolino-junia. Uusi kalusto ei vaikuta matka-aikaan ja reiteillä pysähdytään samoilla asemilla kuin nytkin.

Pendolino Plus -junien on suunniteltu liikennöivän myös reitillä Helsinki-Oulu-Helsinki. VR tiedottaa Oulun liikenteen käynnistymisen aikataulusta myöhemmin, kun kaluston muutostyöt etenevät.

”Uutinen Pendolino Plus -junista on otettu innostuneesti vastaan. Olemme erittäin iloisia, että voimme vihdoin kertoa näiden hienojen junien liikennöinnin alkamisesta ja liput ovat saatavilla. Toivotan sekä arjen matkaajat että junafanit tervetulleiksi kyytiin ja tutustumaan Pendolino Plus -junaan ja sen palveluihin”, sanoo VR:n kaukoliikenteestä vastaava johtaja Piia Tyynilä.

VR lanseeraa Pendolino Plus -junissa täysin uuden Ekstra Plus -matkustusluokan henkilökohtaista palvelua arvostaville. Matkustusluokan tilat ovat erityisen viihtyisät ja niissä on enemmän junahenkilökuntaa, kuten uutena tehtävänkuvana Ekstra-luokan palveluvastaava. Ekstra Plus -luokassa toteutuu myös mahdollisuus tilata ennakkoon paikalle toimitettava ateria, joka on asiakaskyselyissä yksi toivotuimpia palveluita. Junissa on myös työskentelyyn varattavia hyttejä sekä lasten leikkivaunu.

VR:llä on käynnissä merkittäviä investointeja tulevaisuuden matkustuskokemukseen. Pendolino Plus -junien lisäksi loppuvuoden aikana raiteilla nähdään uudet, nykyaikaiset yöjunavaunut ja vuoden 2026 aikana täysin uutta lähijunakalustoa. Tulevien vuosien aikana kaikkien Eko-luokkien sisäilme uudistuu ja kalusto saa entistä raikkaamman ulkoilmeen. Pendolino Plus on ensimmäinen VR:n uuden ulkoilmeen mukainen junakalusto, joka nähdään Suomen raiteilla. Viime vuonna VR päivitti kaikkien juniensa wifi-yhteydet ja asiakastyytyväisyys junaverkon kuuluvuuteen on noussut tasolle 3,6/5. Yhteyksien parantamiseksi edelleen tarvitaan teleoperaattoreiden markkinaehtoisia panostuksia verkkoon ja uusiin tukiasemiin katvealueilla.

Faktaa Pendolino Plus -junista

- Junatyyppi: Sm6

- Valmistaja: Ahlstom

- Valmistusvuosi 2010

- Liikennöi aiemmin VR:n idänliikenteessä Helsingin ja Pietarin välillä