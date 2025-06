THL viikolla 25/2025

THL viikolla 23/2025 28.5.2025 15:23:01 EEST | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Tällä viikolla se julkaistaan helatorstain johdosta keskiviikkona. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat keskiviikon 28.5. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Verkkouutiset to 5.6. Kaksivuotisesta ikääntyneiden elintapaohjelmasta on pitkäaikaista hyötyä elintavoille ja toimintakyvylle. Tuloksia FINGER-tutkimuksen seurannasta. Lisätietoja: johanna.leinonen(at)thl.fi, puh. 029 524 7678 Blogit ma 2.6. Vakava parisuhdeväkivalta on ihmisoikeusloukkaus – tarvitsemme koordinoituja toimia sen ehkäisemiseksi. Kirjoittaja: Jenni Krogell ja Meri Ala-Huikku ti 3.6.