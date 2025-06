Pohjois-Karjalan hirviluvat myönnetty

Pohjois-Karjalan alueella hirvien metsästystä ohjaa monilajinen kannanhoito, jossa otetaan huomioon myös suurpetojen vaikutus. Metsästyksen tavoitteena on pitää hirvikanta kestävällä tasolla ja vahingot kohtuullisena.

Luonnonvarakeskus on arvioinut Pohjois-Karjalan hirvikannaksi edellisen metsästyskauden jälkeen 4920 hirveä. Arvio oli lähes sama kuin vuotta aiemmin. Koko maapinta-alaan suhteutettuna hirvitiheys oli 2,8 hirveä tuhannella hehtaarilla. Pohjois-Karjalan riistaneuvosto on asettanut hirvitalousaluekohtaiseksi tiheystavoitteeksi 2,5–3,1 hirveä tuhannella hehtaarilla.

Riistanhoitoyhdistyksittäin tarkasteltuna suhteellisesti eniten lupamäärä nousee Outokummun ja Tuupovaaran alueilla. Lupamäärä pienenee selkeimmin Tohmajärvi-Värtsilän ja Lieksan alueilla.

Aluetoimisto on antanut pyyntiluvansaajille suosituksen saaliin vasaosuudesta ja aikuissaaliin urososuudesta. Saaliin vasaosuudella säädellään hirvikannan ikärakennetta. Tavoitteena on, että vasoja on neljäsosa talvehtivasta hirvikannasta. Aikuissaaliin urososuudella säädellään hirvikannan lehmä/sonnisuhdetta. Tavoitteena Pohjois-Karjalassa on noin 1,6 naarasta yhtä urosta kohti metsästyksen jälkeisessä kannassa.

Hirvenmetsästyskausi alkaa lokakuun toisena lauantaina ja päättyy 15.1.2026.

Hirvenpyyntiluvanhakijoita oli Pohjois-Karjalassa tänä vuonna 197.