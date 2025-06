Komission yksinkertaistamistoimilla nopeutetaan puolustusinvestointeja

EU esittää kansainvälisen digitaalistrategiansa 5.6.2025 16:16:38 EEST | Tiedote

Euroopan komissio ja EU:n ulkoasiainedustaja ovat esittäneet tänään yhteisen vision unionin ulkoisesta toiminnasta digitaalipolitiikassa. Digitaalisella vallankumouksella on valtava vaikutus talouteen ja yhteiskuntiin ympäri maailmaa, ja geopoliittinen tilanne on haastavampi kuin koskaan. EU:n uusi kansainvälinen digitaalistrategia on viesti siitä, että EU on vakaa ja luotettava kumppani, joka on avoin digitaaliselle yhteistyölle liittolaisten ja kumppaneiden kanssa.