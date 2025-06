Tieto-Finlandialla palkittu teos lahjoitettiin kansanedustajille

"Olemme saaneet valtavasti liikuttavia viestejä siitä, miten kirjamme on sanoittanut monille omia kokemuksia sekä laajentanut käsitystä ihmisyydestä ja hyvästä elämästä. Yksi toistuvista palautteista on, että kaikkien päättäjien pitäisi lukea kirja. Nyt yritys on ainakin kova!" Sofia Tawast sanoo.

"Suomessa on yhä vaikeuksia hahmottaa, mitä ihmisoikeudet ovat ja miten ne toimivat. Vammaisten osalta tämä tarkoittaa sitä, ettemme ymmärrä, että esimerkiksi esteetön ympäristö on ihmisoikeus. Se mahdollistaa osaltaan vammaisten ihmisten osallisuuden yhteiskuntaan”, Riikka Leinonen sanoo.

"Riikka Leinosen ja Sofia Tawastin teos on äärimmäisen ajankohtainen juuri nyt, tässä ajassa, jossa erilaiset ääriliikkeet ja eri tavoin ilmenevä ekstremistinen liikehdintä pyrkivät murentamaan yhteiskuntien moniarvoisuutta ja heikentämään ymmärrystämme ihmisyyden moninaisuudesta. Tammelle ja koko Werner Söderström Osakeyhtiön kustantamoperheelle yhdenvertaisuus, ihmisyyden moninaisuus ja ihmisoikeudet ovat yhteiskuntavastuumme ohittamattomia ydinarvoja. Uskomme teoksen tarjoavan erinomaisen perustan yhdenvertaisuuden parempaan huomioimiseen kaikessa päätöksenteossa, ja siksi toivomme jokaisen kansanedustajan tutustuvan kirjaan ja hyödyntävän sitä oman, vammaisuutta koskevan ajattelunsa kehittämisessä”, Jenni Haukio sanoo.

Tawastin ja Leinosen omakohtainen Suuri valhe vammaisuudesta -kirja esittelee vammaisuuden käytännön tilanteet ja isot kysymykset syvällisen helppotajuisesti. Kirja kyseenalaistaa käsityksemme vammaisuudesta ja avaa laajan näköalan koko ihmisyyteen. Miksi vammattomuutta pidetään normaalina ja mitä haittaa tästä ableismiksi kutsutusta maailmankuvasta on meille kaikille?

Keskiviikon lahjoitusta edelsi paneelikeskustelu, jossa eduskunnan I varapuhemies ja VAMYT-ryhmän puheenjohtaja Paula Risikko keskusteli kirjailijoiden Riikka Leinosen ja Sofia Tawastin sekä Abilis-säätiön vaikuttamistyön koordinaattorin Tuomas Tuuren ja Kynnys ry:n juristin Mika Välimaan kanssa vammaisten oikeuksien toteutumisesta tämän päivän Suomessa.

Sofia Tawast on vapaa toimittaja, someaktivisti, mediatutkimuksen FM ja vammaisen lapsen äiti. Riikka Leinonen on CP-vammainen yhteiskunta-alan ammattilainen, joka on työskennellyt maisema-arkkitehtuurin, liikunnan yhteiskuntatieteiden ja politiikan parissa.

Kirjan kustantaja Tammi on osa Werner Söderström Osakeyhtiötä.