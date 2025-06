Lounais-Suomen sinilevätilanne rauhallinen (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Valtakunnallisen sinileväseurannan kolmannella viikolla Lounais-Suomen sinilevätilanne näyttää rauhalliselta. Vakioseurantapaikoista sinilevää on havaittu vähäisesti sisävesissä ainoastaan Rymättylän Kirkkojärvellä ja merialueilla Mannervedellä Iso Marjakarin havaintopaikalla. Kesäkuun alussa ei juuri ole ollut hellepäiviä, mikä on hillinnyt osaltaan sinilevien runsastumista. Myös tuulinen sää sekoittaa veden pintakerrosta, eikä sinilevälauttoja pääse muodostumaan.

Siitepölyä edelleen pintavedessä ja rannoilla

Siitepölyä on havaittu kuluneella viikolla lauttoina ja kiehkuroina sekä järvissä että merialueella pintaveteen kertyneenä ja rannoille ajautuneena. Siitepöly voi erehdyttävästi muistuttaa sinilevää, mutta siitepöly on usein väriltään keltaista tai ruskeaa, kun taas sinilevien väri on lähempänä vihreää. Siitepöly saattaa hajotessaan haista voimakkaasti.

Sinilevätilanne voi kelien lämmetessä muuttua nopeastikin. Viikoittain päivittyvää sinilevätilannetta voi seurata Järvi-meriwikistä. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakiohavaintopaikkojen lisäksi Järvimeriwikin karttakuvassa näkyvät myös Rotarien sinilevähavainnot vastaavalla alueella. Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedottaa seurantakaudella oman alueensa sinilevätilanteen muutoksista tarvittaessa torstaisin.

Levähavainnoista ilmoittaminen

Vakiohavaintopaikkoja tarkkailevat siihen valitut henkilöt, mutta Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaanottaa sinilevähavaintoja myös muualta Lounais-Suomesta. Havainnot voi ilmoittaa numeroon p. 0295 022 034. Sinilevähavaintoja voi merkitä myös omatoimisesti Järvi-meriwikiin mobiililaitteen Havaintolähetti-sovelluksella. Sekä ajankohtaisia että aiempien vuosien sinilevähavaintoja voi tarkastella Lounais-Suomen sinilevähavainnot -karttasovelluksesta. Karttasovelluksesta löydät sinilevähavaintoja vuodesta 2003 alkaen. Poikkeuksellisista tai erittäin runsaista sinilevähavainnoista on mahdollisuus lähettää näyte analysoitavaksi Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Ennen levänäytteen toimittamista tulee olla yhteydessä ELY-keskukseen (p. 0295 022 034).

Linkkejä:

Lisätietoja:

Harjoittelija Noora Soininen p. 0295 022 034

Ryhmäpäällikkö Sanna Kipinä p. 0295 022 879