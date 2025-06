Väyläviraston Kajaanin puuratapölkkyjen käsittelylaitokselle on annettu valvontaviranomaisen hallintopakkopäätös

Kainuun ELY-keskus valvoo Väyläviraston Kajaanissa Tihisenniemessä toimivan puuratapölkkyjen käsittelylaitoksen ympäristölupaa. Laitoksessa vastaanotetaan, käsitellään ja varastoidaan puuratapölkkyjä. Käsittelylaitoksella on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.01.2021 myöntämä ympäristölupa. Laitos edellyttää ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan, koska kyseessä on jätteiden ammattimainen ja laitosmainen käsittely.

Väyläviraston puuratapölkkylaitos on ympäristöluvan vastaisessa tilassa. Vesistöön johdettavat hulevedet ovat ylittäneet ympäristöluvan lupamääräyksen mukaisia raja-arvoja toistuvasti kiintoaineen ja TOC-pitoisuuden (orgaaninen hiili) osalta. Ympäristöluvassa on annettu seuraavat raja-arvot vesistöön johdettaville hulevesille: kiintoaine 30 mg/l, TOC-pitoisuus 20 mg/l ja öljyhiilivetypitoisuus 5 mg/l. Vesistöön johdettavia hulevesiä tarkkaillaan näytteenotoin tarkkailuohjelman mukaisesti. Vesienkäsittelyn ongelmaksi on tunnistettu kiintoaineen kulkeutuminen vesienkäsittelyjärjestelmään, joka heikentää puhdistustehoa ja kiintoainetta pääsee kulkeutumaan myös hulevesien mukana vesistöön.

Kainuun ELY-keskus on antanut 13.06.2025 Väylävirastolle hallintopakkopäätöksen, jossa yhtiö on velvoitettu saattamaan käsittelylaitos ympäristöluvan mukaiseen tilaan. Hallintopakkopäätöksessä on edellytetty Väylävirastoa tehostamaan vesienkäsittelyä ja muita toimintoja niin, että ympäristöluvassa asetetut raja-arvot vesistöön johdettavien hulevesien osalta eivät ylity jatkossa. Tarvittavat toimenpiteet tulee tehdä joulukuun 2025 loppuun mennessä (31.12.2025). Hallintopakkopäätöstä on tehostettu vuosittain tarkasteltavalla 20 000 euron uhkasakolla.