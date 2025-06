Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 26.6.2025

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,00. Taso on 33 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon ja kevään tulvahuipusta laskua on 36 cm. Virallisten vesiväylien kulkusyvyydet ovat normaalit, sillä Kallaveden väylät on mitoitettu 25 cm tämänhetkistä alemman vedenpinnan mukaan. Viime päivien sateet eivät vielä näy pinnan nousuna, mutta vedenpinta on sentään pysynyt ennallaan kolme vuorokautta. Tilastollisesti tarkastellen vedenpinta on varsin alhainen, sillä tämänpäiväistä alempi pinnankorkeus 26.6. on havaittu viimeksi vuonna 1978, joka on ollut koko säännöstelyhistorian vähävetisin vuosi, mutta koko vuoden havainnot huomioituna minimi lukemat eivät ole vuodelta 1978. Lisäjuoksutuksia ei ole ollut käynnissä ja luonnonkoskien virtaamaa säätäviä rakenteita ei ole.

Iisalmen reitillä säännöstellyissä Kiuruvedessä, Porovedessä ja Onkivedessä virtaamat ovat olleet pieniä. Näissä järvissä kaikki lähtevä virtaama menee patoluukkujen kautta, joten pinnan taso ei pääse samalla tavalla laskemaan kuin luonnon koskien kautta purkavissa järvissä.

Nilsiän reitin vedenpinnat ovat noin 10 cm keskimääräistä alemmat, mutta viimeisen viikon havainnot eivät ole käytettävissä. Juojärvi on vain 4 cm alle ajankohdan keskiarvon. Näissä järvissä on samantyyppinen tilanne kuin Iisalmen reitillä, että tämänhetkiset pinnat ovat huomattavasti lähempänä ajankohdan tavallista tasoa kuin Kallavedessä ja Rautalammin reitillä.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 14 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,05. Haukivesi on noussut kesäkuussa edestakaisin heiluen 3 cm. Edellisen kerran tähän aikaan vuodesta alempi pinnankorkeus on ollut vuonna 2011. Saimaan juoksutus on ollut jo pari kuukautta selvästi luonnollista virtaamaa pienempää.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä Pielavesi, Iisvesi, Suontee ovat noin 15 cm alle ajankohdan keskimääräisen. Hankavesi jopa 30 cm ja alaosan keskusallas Konnevesi on 10 cm ajankohdan keskiarvon. Nämä kaikki ovat olleet nykyistä tasoa matalammalla hieman vaihdellen vuosina 1976, 1978 ja 1979, siis nykytila on yli 40 vuoteen vähävetisin. Jos syksyllä ei päädytä erittäin alhaisiin vedenkorkeuksiin, niin ei tarvinne kesän säitäkään kehua.

Pohjavesitilanne

Pohjavedet ovat Pohjois-Savossa valtakunnallisen pohjavesiseurannan mukaan kääntyneet laskeviksi, mutta toistaiseksi ei ole ollut ongelmia veden riittävyyden kanssa.

Pintalämpötila

Järvien pintalämpötilat ovat noin 15 astetta, mikä on ajankohtaan nähden keskimääräistä viileämpää.