Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon FlagshipSEVEN Oy:n suunnitteleman e-metanolin tuotantolaitoksen YVA-ohjelmasta, Naantali

Varsinais-Suomen pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkuu huolestuttavan vauhdikkaana 25.6.2025 08:00:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen kuntien työllisyyspalveluissa oli toukokuun lopussa 25 600 työtöntä työnhakijaa, mikä on 4 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste on korkein Turun seudulla (11,3 %), ja työttömyyden kasvu on ollut maakunnassa nopeampaa kuin maassa keskimäärin. Pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut 38 % viime vuodesta, mikä on poikkeuksellisen nopeaa tahtia.