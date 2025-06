DevCo varmisti yli 500 miljoonan euron pitkäjänteisen rahoituksen tukeakseen Vexven seuraavaa kasvuvaihetta

Helsinki, Suomi – 30.6.2025 – DevCo Partners (“DevCo”) on kerännyt 521 miljoonan euron rahoituksen tukeakseen Vexven seuraavaa kasvuvaihetta. Vexve on johtava eurooppalaisen energiainfrastruktuurin kriittisiin venttiiliratkaisuihin erikoistunut yhtiö, jonka omistaja DevCo on ollut vuodesta 2016 lähtien. Nyt toteutettu pääomahankinta tarjoaa DevColle merkittävästi lisäpääomaa Vexven pitkäjänteisen kehityksen ja kiihtyvän kasvun mahdollistamiseksi.

Pääomahankinnan ns. johtavana sijoittajana (eng. ”lead investor”) toimi Pantheon, jonka ohella pääomahankintaan osallistui laaja joukko pohjoisamerikkalaisia ja eurooppalaisia perhetaustaisia sijoitusyhtiöitä ja institutionaalisia sijoittajia.

Noin puolet kerätystä rahoituksesta tulee Vexven nykyisiltä sijoittajilta.

Kerätty pääoma tukee Vexven kasvua kiihtyvän energiasiirtymän vauhdittamana orgaanisesti sekä yritysostoin.

Tähän mennessä DevCon omistusaikana Vexve on tehnyt neljä strategista yritysostoa ja yhtiön liikevaihto on viisinkertaistunut.

Vexven kasvun tueksi kerätyssä DevCon hallinnoimassa rahastossa suurin sijoittaja on Pantheon, joka on yksi globaalisti tunnetuimpia institutionaalisia sijoittajia. Rahoitukseen osallistui niin ikään laaja joukko arvostettuja pohjoisamerikkalaisia ja eurooppalaisia perhetaustaisia sijoitusyhtiöitä ja institutionaalisia sijoittajia. Vexven nykyiset sijoittajat, mukaan lukien mm. Herlinin ja Ehrnroothin perheet sekä Ilmarinen ja Tesi, muodostavat noin puolet nyt kerätystä kokonaisrahoituksesta.

DevCon omistuksen aikana Vexve on ottanut merkittävän kehitysloikan, jota vahvan orgaanisen kasvun lisäksi on vauhdittanut neljä strategista yritysostoa (Tšekeissä, Saksassa, Itävallassa ja viimeisimpänä tämän vuoden alussa Tanskassa). Yhteensä Vexven liikevaihto on viisinkertaistunut yhdeksänvuotisen omistuksen aikana ja on tällä hetkellä hieman yli 200 miljoonaa euroa. Pääomahankinnan myötä yhtiöllä on hyvät edellytykset jatkaa kasvustrategiansa toteuttamista, jota tukee vihreän siirtymän luomat mahdollisuudet kiihtyvään tahtiin tulevina vuosikymmeninä.

”Tavoitteenamme on rakentaa pitkällä aikavälillä globaalisti johtavia yrityksiä vastuullisen ja pitkäjänteisen omistajuuden kautta. Lähes kymmenvuotisen kumppanuuden aikana Vexve on kasvanut eurooppalaiseksi markkinajohtajaksi venttiiliratkaisuissa omassa loppumarkkinassaan. Toteutettu pääomahankinta mahdollistaa yhtiölle tarvittavat resurssit sen seuraavaan kasvuvaiheeseen DevCon omistuksessa. Arvostamme Vexven sijoittajien pitkäaikaista luottamusta ja toivotamme uudet sijoittajat tervetulleiksi osaksi Vexven tarinaa. Haluan kiittää myös koko Vexven tiimiä heidän sitoutumisestaan ja erinomaisesta työstään yhtiön kehittämisessä,” sanoo Otto Kukkonen, Vexven hallituksen varapuheenjohtaja ja DevCon osakas.

”Tämä sijoitus kuvastaa Pantheonin halua keskittyä korkealaatuisiin kohdeyhtiöihin kriittisillä toimialoilla. Olemme iloisia voidessamme hyödyntää osaamistamme ja tukea Vexven seuraavaa kasvuvaihetta yhdessä DevCon ja sitoutuneen sijoittajajoukon kanssa. Vexvellä on vahva asema energiasektorin murroksessa ja sillä on hyvät edellytykset jatkaa vahvaa arvonluontia DevCon kanssa. Odotamme innolla yhteistyön jatkumista,” sanoo Morten Lundin, sijoituksesta vastaava henkilö Pantheonilta.

DevCo Partners lyhyesti

DevCo on kehitysyhtiö ja aktiivinen omistaja, jonka tavoitteena on rakentaa pitkällä aikavälillä globaalisti johtavia yrityksiä valikoiduilla niche-toimialoilla. DevCo tarjoaa yritysten kehityksen tueksi operatiivisia lisäresursseja, strategista tukea ja pitkäjänteistä pääomaa. DevCo on tällä hetkellä merkittävänä omistajana kolmessa globaalisti johtavassa niche-toimialan yrityksessä – Vexvessä, Blueforsissa ja Medix Biochemicassa.

Vexve lyhyesti

‍Vexve on Euroopan johtava vaativien venttiiliratkaisujen toimittaja energiasektorille. Vexve tunnetaan tuotteidensa erinomaisesta laadusta, henkilöstönsä asiantuntemuksesta ja luotettavuudesta yhteistyökumppanina. Vexve toimittaa tuotteitaan yli 70 maahan ja työllistää n. 900 ihmistä tehtaillaan Suomessa, Tanskassa, Tšekeissä ja Saksassa.

Pantheon lyhyesti

Pantheon* on toiminut yli 40 vuoden ajan yksityisten pääomamarkkinoiden edelläkävijänä ja tunnetaan innovatiivisista ratkaisuistaan kattaen koko sijoitusten elinkaaren suorista rahastosijoituksista yhteissijoituksiin useissa omaisuusluokissa. Pantheon on historiansa aikana tehnyt yli 650 sijoitusta eri kokoluokissa – ja sen hallinnoimat varat olivat yli 70 miljardia dollaria syyskuun 2024 lopussa.

* Lisätietoja Pantheonista löydät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.pantheon.com.

Yhteystiedot:

DevCo Partners

Otto Kukkonen, osakas | Puh: +358 50 346 3487 | Email: otto.kukkonen@devco.fi

Pantheon

Mariella Reason, Pantheon Communications | Puh: +44 20 3473 3975 | Email: mariella.reason@pantheon.com