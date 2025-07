YVA-menettelyt ovat vakiintuneet osaksi vilkasta hanketoimintaa Pohjalaismaakunnissa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla ympäristövaikutusten arviointimenettelyihin liittyvien hankkeiden määrä on pysynyt poikkeuksellisen korkeana. Vihreän siirtymän investoinnit ovat tuoneet mukanaan paljon uusia hankkeita, ja nykyisin laaja YVA-menettelyjen määrä on muodostunut vakiintuneeksi osaksi alueen hankekantaa. Kokonaisuudessaan puhutaan noin 60:stä eri vaiheessa olevasta YVA-menettelystä, joista suurin osa on vihreän siirtymän hankkeita.