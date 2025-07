Apteekkikysely: Tätä asiakkaat kysyvät eniten apteekeissa

"Sopiiko lääke muiden käyttämieni lääkkeiden tai sairauksien kanssa" on selvästi yleisin (79 %) lääkkeitä koskeva kysymys apteekeissa. Tämä käy ilmi Apteekkariliiton touko-kesäkuun 2025 vaihteessa toteuttamasta jäsenkyselystä, jossa selvitettiin, mitä asiakkaat kysyvät apteekeista useimmin. Kyselyyn vastasi 235 apteekkaria, eli lähes 40 prosenttia koko maan apteekkareista.

Toiseksi yleisin (44 %) lääkkeisiin liittyvä kysymys on: “saako lääkkeen ottaa ruoan kanssa”. Kolmanneksi eniten (40 %) apteekeista kysytään lääkkeiden haittavaikutuksia. Kyselyssä vastaajia pyydettiin valitsemaan kolme yleisintä lääkkeisiin liittyvää kysymystä. Koska sama vastaaja saattoi valita useita aiheita, prosenttiosuudet ilmaisevat, kuinka moni vastaajista mainitsi kyseisen aiheen kolmen yleisimmän joukossa.



Apteekkariliiton johtava asiantuntija Sonja Kallio muistuttaa, että apteekeissa on aina tarjolla lääkeneuvontaa. Neuvonnan tavoitteena on huolehtia, että ihmiset käyttävät lääkkeitä oikein ja turvallisesti. Hän kannustaa apteekkien asiakkaita kysymään rohkeasti ja tarkentamaan aina, jos oman lääkkeen käyttöön liittyy pohdintoja tai epäselvyyksiä.

– Apteekkien farmaseutit ja proviisorit on koulutettu ohjaamaan asiakkaita kaikissa lääkkeen käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Lääkkeet ovat vaikuttavia aineita ja apteekkien tarjoama henkilökohtainen lääkeneuvonta auttaa varmistamaan, että niiden käyttö on sekä tarkoituksenmukaista että turvallista.

Apteekkien neuvontaan turvaudutaan yhä useammin

Lääkeneuvonnan lisäksi apteekeista kysytään runsaasti muitakin terveyteen ja itsehoitoon liittyviä asioita. Kyselyn mukaan lääkkeiden käyttöön liittyvien kysymysten ohella apteekeista kysytään erityisesti reseptiin liittyviä kysymyksiä, kuten onko resepti voimassa tai milloin ja miten resepti uusitaan.

Yhä enenevissä määrin apteekeista kysytään myös erilaisia terveydenhuollon rajapintaa koskevia kysymyksiä, kuten miten tavoittaa lääkäri tai hoitaja.

– Julkisen terveydenhuollon ruuhkautuessa apteekeista tullaan kysymään yhä enemmän kaikenlaisia itsehoitoon, terveyteen ja terveydenhuollon palveluiden saamiseen liittyviä kysymyksiä. Apteekkien neuvontaan turvaudutaan yhä useammin, sillä apteekki on monelle matalan kynnyksen paikka, missä voi kohdata terveydenhuollon ammattilaisen kasvokkain ja ilman ajanvarausta.

Apteekeissa on noin 60 miljoonaa asiakaskäyntiä vuodessa.

Yleisimmät lääkkeisiin liittyvät kysymykset apteekeissa:

Sopiiko lääke muiden käyttämieni lääkkeiden/sairauksien kanssa? 79 %

Saako lääkkeen ottaa ruoan kanssa? 44 %

Millaisia haittavaikutuksia lääkkeellä voi olla? 40 %

Mihin aikaan päivästä tämä lääke pitää ottaa? 38 %

Pitääkö lääke ottaa ennen vai jälkeen ruokailun? 35 %

Voinko käyttää alkoholia tämän lääkkeen kanssa? 14 %

Voiko tabletin puolittaa/murskata? 14 %

Voiko lääkkeen ottaa samaan aikaan vitamiinien tai ravintolisien kanssa? 12 %

Vastaajia pyydettiin valitsemaan kolme yleisintä lääkkeisiin liittyvää kysymystä. Koska sama vastaaja saattoi valita useita aiheita, prosenttiosuudet ilmaisevat, kuinka moni vastaajista mainitsi kyseisen aiheen kolmen yleisimmän joukossa.



Lääkeneuvonnan lisäksi apteekeista kysytään myös näistä:

Reseptiin liittyvät kysymykset 43 %

Terveydenhuollon rajapintaan liittyvät kysymykset (kuten hoitajan tai lääkärin tavoittaminen) 17 %

Lääkkeiden saatavuuteen liittyvät kysymykset 15 %

Lääkkeen hinta 12 %

Kela-korvaukset 12 %

Lääkinnällisten laitteiden käyttö 1 %



