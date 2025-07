Oikeusvaltiokertomus 2025: oikeusvaltioperiaate on tärkeää Euroopan demokratialle, turvallisuudelle ja taloudelle

Oikeusvaltiokertomus ja vuotuinen oikeusvaltioperiaatetta koskeva tarkastelukierros edistävät osaltaan Euroopan demokratian, turvallisuuden ja talouden häiriönsietokykyä globaalissa ympäristössä, jossa perusoikeuksien ja demokraattisten järjestelmien kunnioittamiseen kohdistuu yhä enemmän paineita. Sen vuoksi on olennaisen tärkeää, että EU vahvistaa sitoutumisensa oikeusvaltioperiaatteeseen ja toteuttaa konkreettisia toimia sen edistämiseksi ja puolustamiseksi Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. Kuten vuonna 2024, kertomus ei kata ainoastaan 27:ää jäsenvaltiota: se sisältää myös neljä maakohtaista lukua, joissa tarkastellaan kehitystä Albaniassa, Montenegrossa, Pohjois-Makedoniassa ja Serbiassa.

Tämänvuotisessa kertomuksessa vahvistetaan, että monissa jäsenvaltioissa kehitys on ollut myönteistä ja merkittäviä uudistuksia on toteutettu kertomuksen kattamilla osa-alueilla (oikeus, korruption torjunta, tiedotusvälineiden vapaus ja instituutioiden keskinäinen valvonta). Vaikka haasteita on edelleen joissakin jäsenvaltioissa ja joissakin tapauksissa tilanne on vakava, yleinen sitoutuminen oikeusvaltion vahvistamisprosessiin on vahvaa.

Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on olennaisen tärkeää, jotta voidaan toteuttaa politiikkoja, joilla edistetään kilpailukykyä sisämarkkinoilla ja annetaan kansalaisille mahdollisuus osallistua aktiivisesti sekä yhteiskuntaan että talouteen. Oikeusvaltioperiaate on tärkeä näkökohta rajojen yli toimiville yrityksille, sillä ne tarvitsevat vakaan ja ennakoitavan taloudellisen ympäristön. Kuten puheenjohtaja von der Leyenin poliittisissa suuntaviivoissa todetaan, tämän vuoden kertomuksessa korostetaan erityisesti kysymyksiä, joilla on suora yhteys sisämarkkinoiden moitteettomaan toimintaan: moitteeton lainsäädäntö, julkisia hankintoja koskevat säännöt ja sääntely-ympäristön vakaus.

