Rikkomispäätökset: Komissio kehottaa Suomea korjaamaan puutteet EU:n lainsäädännön noudattamisessa

Kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä koskeva direktiivi

Euroopan komissio on päättänyt lähettää perustellun lausunnon Suomelle ja 12 muulle jäsenmaalle, koska ne eivät ole ilmoittaneet komissiolle kansallisista toimenpiteistä, joilla direktiivi kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvystä ((EU) 2022/2557) saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Jäsenmaiden oli määrä saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään 17. lokakuuta 2024 mennessä. Direktiivillä vahvistetaan yhteiskunnan ja talouden kannalta elintärkeitä palveluja tarjoavien kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä erilaisia uhkia – kuten luonnonkatastrofeja, terrori-iskuja, sisäpiiriuhkia ja sabotaasia – vastaan. Näin pyritään varmistamaan, ettei esimerkiksi energia-, liikenne-, terveys-, vesi-, pankki- ja digitaalisen infrastruktuurin palveluiden tarjoaminen keskeydy missään tilanteessa. Jotta tämä tärkeä tavoite voidaan saavuttaa, direktiivi on saatettava ripeästi osaksi EU-maiden kansallista lainsäädäntöä. Suomella on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä asian unionin tuomioistuimeen ja pyytää taloudellisten seuraamusten määräämistä.

Metaaniasetus

Euroopan komissio on tänään päättänyt lähettää viralliset ilmoitukset Suomelle ja kahdeksalle muulle jäsenmaalle, koska ne ovat rikkoneet metaaniasetusta (EU) 2024/1787. Maat eivät ole nimenneet eivätkä ilmoittaneet komissiolle toimivaltaista viranomaista, joka vastaa sääntöjen soveltamisen seurannasta ja valvonnasta. EU:n metaaniasetuksella pyritään vähentämään öljy-, maakaasu- ja kivihiilialan metaanipäästöjä. Sen tavoitteena on parantaa metaanipäästöjen mittaamista ja raportointia EU:ssa, edistää niiden vähentämistä sekä lisätä avoimuutta EU:ssa ja maailmanlaajuisesti. Asetuksella myös kannustetaan EU:n kansainvälisiä kumppaneita mittaamaan, raportoimaan ja vähentämään metaanipäästöjään. Jäsenmaiden oli ilmoitettava toimivaltaisten viranomaistensa nimet ja yhteystiedot komissiolle viimeistään 5. helmikuuta 2025. Suomella on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata ilmoitukseen ja korjata komission esiin tuoma puute. Jos komissio ei saa tyydyttävää vastausta, se voi päättää antaa Suomelle perustellun lausunnon.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/inf_25_1628