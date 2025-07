Terhi Horppu nimitetty Telia Finlandin talousjohtajaksi

Horppu siirtyy Telialle Blueprint Genetics Oy:stä, jossa hän on toiminut talousjohtajana vuodesta 2022. Aiemmin Horppu on työskennellyt mm. Microsoftilla, GlaxoSmithKlinella ja Hewlett-Packardilla talousjohdon eri tehtävissä Suomessa ja ulkomailla. Horppu seuraa tehtävässä Marko Ylä-Autiota, joka jättää Telian elokuun lopussa.



”Olen erittäin iloinen Terhi Horpun liittyessä joukkueeseemme. Hänellä on vankka kokemus talousjohdon eri tehtävistä useilla eri toimialoilla. Terhi tuo meille uutta näkemystä, joka auttaa meitä pyrkiessämme kohti kunnianhimoisia pitkän aikavälin tavoitteitamme. Haluan samalla myös kiittää Marko Ylä-Autiota hänen panoksestaan Telia Finlandin talousjohtajana ja toivotan hänelle kaikkea hyvää tulevaisuuteen”, Telian Finlandin toimitusjohtaja Holger Haljand kommentoi nimitystä.



”Telian rooli koko Suomen digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden rakentajana antaa minulle vahvan merkityksellisyyden tunteen. Yhtiön liiketoiminta on mielenkiintoisessa vaiheessa kunnianhimoisine pitkän aikavälin suunnitelmineen ja on valtava etuoikeus antaa oma panokseni yhtiön menestymisen hyväksi”, toteaa Terhi Horppu.





