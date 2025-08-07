Sinilevätilanne on jatkunut rauhallisena
Kuluneen viikon aikana sinilevätilanne on jatkunut rauhallisena sekä sisävesi-, rannikko- että avomerialueilla. Sisävesillä ja rannikolla sinilevää on havaittu vähemmän kuin tyypillisesti loppukesällä. Myös avomerellä sinilevätilanne on pysynyt vakaana, ja tuulinen sää on pitänyt levän sekoittuneena veteen kaikilla vesialuilla.
Sinilevähavaintojen määrä sisävesillä on hieman kasvanut edellisestä viikosta, mutta sinilevää on kuluvalla viikolla edelleen vähemmän kuin tyypillisesti loppukesällä. Viime päivien rankkasateet ja voimakkaat tuulet ovat paikoin lisänneet järviveden ravinnepitoisuuksia ja voimistaneet sinileväkukintoja. Valtakunnallisen sinileväseurannan sisävesihavaintopaikoilla on havaittu runsaasti levää kuudella paikalla Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Hieman sinilevää on havaittu yhteensä 23:llä sisävesien havaintopaikalla enimmäkseen Etelä-Suomessa, mutta paikoitellen myös Keski- ja Pohjois-Suomessa.
Rannikkoalueiden sinilevähavaintojen määrä on vähentynyt kuluvalla viikolla ja sinilevää on havaittu vähemmän kuin tyypillisesti loppukesällä. Runsaasti levää on havaittu yhdellä valtakunnallisen sinileväseurannan rannikon havaintopaikalla Varsinais-Suomessa. Hieman levää on havaittu 14 havaintopaikalla enimmäkseen Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rannikolla, mutta yksittäisiä havaintoja on tehty myös Kymenlaakson ja Ahvenanmaan rannikolla.
Avomerellä levätilanne on pysynyt rauhallisena, ja tuulet ovat pitäneet sinilevän veteen sekoittuneena. Lisäksi merivesi on hieman viilentynyt, ja pintalämpötilat ovat nyt 17–22 astetta. Alkuviikosta Suomenlahden suulla ja Selkämeren avomerialueella havaittiin hieman pintakukintaa. Rannikolla vettä samentavat tällä hetkellä sinilevän lisäksi pohja-aineksen resuspensio (ilmiö, jossa tuulet ja aallokko nostattavat pohja-ainesta vesipatsaaseen) sekä viikon sateiden jäljiltä runsaat jokivirtaamat.
Virallisen seurannan lisäksi arvokasta tietoa sinilevätilanteesta saadaan myös kansalaisilta. Kansalaishavaintoja saatiin kuluvalla viikolla Järvi-meriwikin sekä Vesi.fi:n kautta yhteensä 42.
Suomen ympäristökeskuksen laatimien sinilevätilanteen viikkokatsausten julkaisu päättyy tältä vuodelta 7.8., mutta valtakunnallinen sinileväseuranta jatkuu 30.9. asti. Sinilevää esiintyy sisävesi- ja merialueilla tyypillisesti vielä pitkälle syksyyn. Suomen ympäristökeskus tiedottaa jatkossa sinilevätilanteesta tarvittaessa. Tämän kesän sinileväseurannan yhteenveto julkaistaan 28.8.2025.
Syke seuraa sinilevien esiintymistä osana ympäristön tilan seurantaa
Valtakunnallinen sinileväseuranta toteutetaan osana ympäristön tilan seurantaa yhteistyössä ELY-keskusten, kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten sekä Suomen ympäristökeskuksen (Syke) kesken. Myös Suomen rotarit on aktiivisesti mukana valtakunnallisessa sinileväseurannassa.
Sinileväseuranta perustuu pintaveteen nousseiden sinileväesiintymien havainnointiin, ja sen tarkoitus on antaa yleiskuva sinilevätilanteesta eri vesistöissä. Seurantaan kuuluu lähes 400 vakiohavaintopaikkaa eri puolilta maata sisävesiltä, rannikolta ja saaristosta.
Avomerialueiden sinilevätilanteesta saadaan tietoa pääasiassa satelliittihavainnoista, mutta myös Rajavartiolaitokselta, merentutkimusalus Arandalta, Utön ilmakehän- ja merentutkimusaseman automaattisesta kuvantamislaitteesta sekä risteily- ja kauppalaivoilta (MS Finnmaid ja MS Silja Serenade), joihin on asennettu Alg@line-mittauslaitteisto. Avomerialueiden osalta sinilevälauttojen ajelehtimisennusteita laaditaan yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen meripalveluiden kanssa.
Syke tiedottaa yleisestä valtakunnallisesta sinilevätilanteesta viikoittain joka torstai 19.6. - 7.8.2025. Valtakunnalliseen sinileväseurantaan liittyvä viikoittainen levätiedotus aloitettiin vuonna 1998.
Terveyshaittoja voi tulla useista sinilevien tuottamista yhdisteistä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan sinileväesiintymät voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Sinilevät tuottavat useita erilaisia yhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa oireita. Osa sinilevistä voi tuottaa maksa- tai hermomyrkkyjä, mutta suuri osa uimareille aiheutuneista oireista saattaa johtua myös muista yhdisteistä.
Etenkin pienet lapset ja lemmikkieläimet tulee pitää poissa sinileväisestä vedestä. Sinileväistä vettä ei saa käyttää löyly-, pesu- tai kasteluvetenä. Myrkytysepäilyissä tulee hakeutua lääkäriin ja lemmikkieläin tulee viedä eläinlääkäriin. Myrkytystietokeskus antaa tarvittaessa lisäohjeita.
Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kuntien terveydensuojeluviranomaiset.
Tietoa sinilevien aiheuttamista terveyshaitoista:
Näin tunnistat sinilevän
Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja. Runsas määrä sinilevää muodostaa tyynellä ilmalla veteen vihertäviä tai kellertäviä levälauttoja ja sitä kasautuu rantaveteen. Keväällä vedessä saattaa esiintyä myös kellertävää havupuiden siitepölyä. Sinilevästä poiketen siitepölyä esiintyy veden pinnan lisäksi myös esimerkiksi laiturin tai pihakalusteiden päällä.
Sinilevämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Vesiastiassa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa.
Ilmoita sinilevähavaintosi Järvi-meriwikiin
Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Järvi-meriwikissä voit perustaa oman havaintopaikan ja tallentaa sille sinilevähavaintoja tai tehdä yksittäisiä havaintoja vesistöillä liikkuessa.
Havainnot voi toimittaa älypuhelimissakin toimivan Havaintolähetti-sovelluksen avulla. Ilmoitetut havainnot näkyvät valtakunnallisella sinilevähavaintokartalla ja tukevat valtakunnallista sinilevätilanteen arviointia. Myös havainnot siitä, että sinilevää ei ole, ovat tärkeitä.
Järvi-meriwiki on verkkopalvelu, jota tuotetaan viranomaisten ja kansalaisten yhteistyöllä. Palvelusta löytyvät perustiedot kaikista yli hehtaarin kokoisista järvistämme ja Itämeren eri alueet. Käyttäjät voivat jakaa palvelussa muun muassa valokuvia ja muita havaintoja.
Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kunnat ja kaupungit, joten runsaasta sinileväesiintymästä uimarannalla kannattaa ilmoittaa kyseisen kunnan terveydensuojeluviranomaisille.
Sinilevähavainnot myös Itämeri.fi- ja Vesi.fi-palveluissa
Itämeri.fi- ja Vesi.fi-palveluissa esitettävät sinileväkartat yhdistävät samaan näkymään Järvi-meriwikiin ilmoitetut sinilevähavainnot, Helsingin kaupungin uimarantojen sinilevähavainnot ja Syken satelliittitulkintoihin perustuvat sinilevähavainnot viimeisten kolmen päivän ajalta.
