Nopeus on suurin riski – ruokarobotit muistuttavat koulujen alkaessa valppaudesta liikenteessä

Pienetkin ylinopeudet lisäävät kouluteiden turvattomuutta. Liikenneturva korostaa aikuisten vastuuta: jokaisen kuljettajan on kiinnitettävä huomiota omaan ajotapaansa.

– Kun kuljettaja rikkoo nopeusrajoitusta, hän tekee tietoisen päätöksen olla noudattamatta liikennesääntöjä ja lisätä muiden turvattomuutta. Ylinopeus on usein opittu tapa, josta voi myös oppia pois. On pidettävä kiinni siitä, että jokainen lapsi voi lähteä koulumatkalle turvallisin mielin. Haastan kaikki aikuiset toimimaan itse hyvinä esimerkkeinä ja liikkumaan sääntöjen mukaan, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Pasi Pohjonen kannustaa.

S-kaupat ja sen ruokarobotit muistuttavat liikenneturvallisuuden merkityksestä koulujen alkaessa Valppain meilin –tempauksella. Sympaattiset Starship Technologyn suunnittelemat kuljetusrobotit ovat valloittaneet erityisesti lasten sydämet: roboista pidetään ja niitä myös autetaan, kun ne välillä joutuvat kiipeliin.

– Koulujen alkaessa on kuljetusrobottien vuoro auttaa, ja ne toimivat mielestämme erinomaisina liikenneturvallisuusviestin viejinä. Robotit pieninä liikenteessä kulkijoina ovat esimerkki siitä, että liikenteessä turvallisuus tehdään yhdessä, kun kaikki kulkijat noudattavat liikennesääntöjä ja ottavat toiset huomioon, S-ryhmän vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa kertoo.

650 robottia vie viestiä ympäri Suomen

Tempaukseen osallistuu noin 650 robottia eri puolella Suomea. Suurin osa roboteista saa kylkiinsä uudet tarrat, joissa muistutetaan valppaudesta liikenteessä. Robotit tekevät viikossa tuhansia kuljetusreissuja, joten tärkeä viesti näkyy kaduilla päivittäin.

Osa roboteista osallistuu paikallisiin tempauksiin, jotka järjestetään esimerkiksi koulujen viereisissä puistoissa tai koulua lähellä olevan myymälän läheisyydessä. Tempaukset järjestetään turvallisen etäisyyden päässä suojateistä, jotta koululaiset keskittyvät tietä ylittäessään seuraamaan liikennettä.

Tempauksissa soi uudelleensanoitettu Liikennelaulu ja lapset saavat ottaa robottiheijastimet matkaan robottien kuljetussäiliöistä. Robottiheijastimia jaetaan syksyn mittaan myös S-kaupat-sovelluksen kautta tehtyjen robokuljetusten mukana ja robotit soittavat Liikennelaulua tilaukset toimitettuaan.

Tempaus luo yhteistä hyvää

– Tämä tempaus sopii S-ryhmälle hyvin. Osuustoiminnallisena yrityksenä olemme vahvasti läsnä maakunnissa luomassa hyvinvointia ja yhteistä hyvää. Arvojemme mukaisesti kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä. Kaikki toimintamme tähtää siihen, että rakennamme asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa parempaa paikkaa elää, Nina Elomaa kertoo.

Valppain mielin liikenteessä -tempaukset toteutetaan syyslukukauden alkaessa, ensimmäisenä kouluaamuna 6.–12.8. Tempauksia toteutetaan noin 20 paikkakunnalla, aloituspäivä vaihtelee paikkakunnittain. Kukin alueen osuuskauppa tiedottaa omasta tempauksestaan erikseen.

Lisätietoa tempauksesta S-kaupat.fi-sivulta: Valppain mielin liikenteessä | S-kaupat ruoan verkkokauppa

Robokuljetuksia on tarjolla ympäri Suomea yli 120 myymälässä. Robokuljetuksen voi tilata S-kaupat-mobiilisovelluksella ja sovellus näyttää, mikäli toimitusvaihtoehto on valittavissa asiakkaan alueella.