Osa-aikatyö väheni lakimuutoksen vuoksi – moni jäi kokonaan työttömäksi
Suojaosan poistaminen työttömyysturvasta on näkynyt osa-aikatyötä tekevien valinnoissa. Useampi päätyi lakimuutoksen vuoksi työttömäksi kuin kokoaikatyöhön, kertoo YTK:n kysely.
Viime vuonna voimaan tullut lakimuutos poisti sovitellun työttömyyspäivärahan suojaosan. Tämä on vaikuttanut merkittävästi osa-aikatyötä tekevien tilanteeseen.
YTK Työttömyyskassan tuoreen jäsenkyselyn mukaan muutos on heikentänyt monen kokemusta työnteon kannattavuudesta. Kyselyyn vastasi 2720 YTK:n jäsentä, jotka viime vuonna työskentelivät osa-aikaisesti.
Ennen lakimuutosta työtön saattoi ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että se pienensi työttömyysetuutta. Nyt kaikki työtulot pienentävät ansiopäivärahaa, mikä on heikentänyt osa-aikatyön taloudellista kannattavuutta.
Vastaajista 50 % kertoi, että työaika osa-aikatyössä ei muuttunut lakimuutoksen jälkeen. 18 %lla vastaajista työaika vähentyi ja 16 % jäi kokonaan työttömäksi. 8 % vastaajista kertoi työllistyneensä lakimuutoksen jälkeen kokoaikatyöhön.
”Kokoaikatyö koetaan edelleen taloudellisesti järkevimmäksi vaihtoehdoksi, mutta siirtymät osa-aikatyöstä kokoaikatyöhön ovat olleet vähäisiä. Sen sijaan moni kyselyn vastaaja lopetti osa-aikatyön ja jäi kokonaan työttömäksi nimenomaan lakimuutoksen vuoksi, sillä osa-aikatyön kannattavuus heikkeni”, kertoo YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen.
Kokoaikatyöhön siirrytään, jos sitä on saatavissa
Kokoaikatyöhön siirtyneistä vain joka kymmenes (10 %) vastasi, että siirtymisen syynä oli sovitellun ansiopäivärahan pieneneminen liikaa lakimuutoksen vuoksi.
Puolella (50 %) kokoaikatyöhön siirtyneistä syy oli yksinkertaisesti se, että työnantaja tarjosi kokoaikatyötä. Sen sijaan niillä, jotka olivat lopettaneet osa-aikatyön, selkeästi suurin syy (63 %) lopettamiselle oli se, että soviteltu ansiopäiväraha pieneni liikaa lakimuutoksen myötä.
Lakimuutoksella oli siis voimakkaampi yhteys osa-aikatyön lopettamiseen kuin kokoaikatyön aloittamiseen.
”Hyvästä tarkoituksestaan huolimatta lakimuutos ei kyselyn tulosten perusteella vaikuta tehokkaasti ohjanneen osa-aikatyöstä kokoaikaiseen työhön. Lisäksi ongelmana on se, että lakimuutos on saanut monet lopettamaan työnteon kokonaan”, Auli Hänninen sanoo.
Suojaosan palauttaminen eduskunnan käsiteltäväksi
Suojaosan palauttamista vaativa kansalaisaloite on ylittänyt eduskuntakäsittelyn vaatiman 50 000 allekirjoituksen rajan. Aloitteessa esitetään, että työttömyyspäivärahan ja asumistuen 300 euron suojaosa palautettaisiin, jotta työn vastaanottaminen olisi kannattavampaa myös lyhytaikaisesti. Eduskunta tulee siis todennäköisesti käsittelemään asiaa vielä tämän hallituskauden aikana.
Keskeisiä tuloksia kyselystä:
- 63 % osa-aikatyön lopettaneista kertoi syyksi lakimuutoksen heikentämän ansioturvan.
- Kokoaikatyöhön siirtyneistä vain 10 % mainitsi lakimuutoksen syyksi. Useimmille syynä kokoaikatyöhön siirtymiseen oli se, että kokoaikatyötä tarjottiin työnantajan toimesta.
- 62 % vastaajista koki, että osa-aikatyön ja sovitellun päivärahan yhdistelmä ei ole taloudellisesti kannattava vaihtoehto kokoaikatyölle.
- 36 % vastaajista koki, että osa-aikatyön ja sovitellun ansiopäivärahan yhdistelmä ei ole taloudellisesti kannattava vaihtoehtokokoaikaiselle työttömyydelle.
Kysely tehtiin 11.6.-17.6.2025 YTK:n jäsenille, jotka ovat viime vuonna työskennelleet osa-aikaisesti. Vastauksia kertyi yhteensä 2 720.
