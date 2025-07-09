Skitsofrenialääke Zypadheralla on saatavuushäiriö
Skitsofrenian pitkäaikaishoidossa käytettävällä Zypadhera-lääkkeellä on saatavuushäiriö, joka koskee sen kaikkia vahvuuksia; ZYPADHERA 210 mg, 300 mg ja 405 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten. Saatavuushäiriön syynä ovat tuotannon ongelmat sekä havaittu laatupoikkeama. Virheellisiä eriä ei ole päätynyt markkinoille potilaiden käyttöön.
Kyseessä on ainoa myyntiluvallinen olantsapiinin pitkäaikaisinjektio, eikä sille ole täysin vastaavaa valmistetta. Suomessa on kaupan myös useita muita skitsofrenian hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, mutta niihin vaihtaminen edellyttää hoitavan lääkärin arviota. Zypadhera on Suomessa käytössä vain osalla skitsofreniapotilaista.
Zypadheran saatavuushäiriö koskee Suomen lisäksi useita EU/ETA-jäsenmaita. Tämänhetkisen tiedon mukaan myyntiluvan haltija Cheplapharm GmbH on arvioinut saatavuushäiriöiden jatkuvan valmisteen vahvuudesta riippuen syys- ja joulukuulle 2025 sekä tammikuulle 2026. Tarkempaa tietoa löytyy Fimean Saatavuushäiriöt-hausta. Tilanne voi kuitenkin muuttua. Myyntiluvan haltijalta on tulossa tiedote terveydenhuollon ammattilaisille.
Fimea selvittää tiiviissä viranomaisyhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön sekä Euroopan lääkeviraston kanssa keinoja turvata potilaiden lääkehoidot ja lieventää saatavuushäiriötä.
Ohjeita lääkehoitoihin
Terveydenhuollossa on suositeltavaa olla aloittamatta uusia Zypadhera-hoitoja, kunnes lääkevalmisteen saatavuustilanne normalisoituu. Hoitavien lääkäreiden tulisi tarvittaessa harkita, onko nykyisille potilaille mahdollista vaihtaa Zypadheran tilalle toista lääkevalmistetta.
Jos käytät Zypadhera-lääkevalmistetta ja lääkehoitosi uhkaa keskeytyä saatavuushäiriön vuoksi, sinun kannattaa olla yhteydessä hoitavaan lääkäriisi korvaavan hoidon varmistamiseksi.
Lue lisää
Saatavuushäiriöt -haku (Fimea)
Lääkkeiden saatavuus Suomessa (Fimea)
Euroopan lääkeviraston tiedote: Zypadhera (olanzapine) supply shortage
Lisätietoja
Saatavuuteen liittyvät tiedustelut:
Julia Lehtinen, ylitarkastaja, jaostopäällikkö, p. 029 522 3288
Timo Mauriala, yksikön päällikkö, p. 029 522 3214
Lääketieteelliset kysymykset:
Pauliina Ikäheimo, ylilääkäri, p. 029 522 3334 (8.8. asti, 1.9. lähtien)
Maria Paile-Hyvärinen, ylilääkäri, p. 029 522 3349 (11.8. lähtien)
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi
