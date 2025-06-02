VATT: Hallituksessa työn alla esitys autojen romutuspalkkiosta – Esitykselle ei esitetä mitään luotettavia perusteita
Hallituksen esitysluonnoksessa tavoitteeksi ilmoitetaan vauhdittaa autokauppaa tukemalla vanhan auton romuttamista ja uuden auton hankintaa. Lisäksi esitystä perustellaan liikenneturvallisuuden parantamisella. Mikään esitysluonnoksen tavoitteista ei perustu vaikutusarvioihin tai tilasto- ja tutkimustietoon.
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) lausunnon ovat laatineet tutkimusprofessori Marita Laukkanen ja erikoistutkija Anna Sahari.
Hallituksen esityksen keskeinen perustelu on tarve uudistaa autokantaa, jonka hallitus arvioi olevan keskimäärin vanha useimpiin muihin Euroopan unionin jäsenvaltioihin verrattuna. Väitteen tueksi ei kuitenkaan esitetä esimerkiksi tilastoaineistoa. Jää epäselväksi, mihin tietoon esitetty tarve perustuu.
Esityksen tavoitteena on vauhdittaa uusien autojen kauppaa sekä edistää autokannan uudistumista. Esitysluonnoksen mukaan tämä parantaisi liikenneturvallisuutta ja voisi myös edistää liikennesektorin päästövähennyksiä. Romutuspalkkioon on varattu 20 miljoonaa euroa ja se ajoittuu syksystä 2025 vuoden 2027 loppuun saakka.
Esitys ei myöskään juuri edistä päästövähennystavoitteita. Uuden bensa- tai dieselauton hankkijan palkkio on 2000 euroa ja täyssähköauton hankkijoiden palkkio on 2500 euroa. Tutkijat arvioivat, ettei 500 euron lisätuki ole riittävä ohjaamaan palkkion hyödyntäjiä valitsemaan sähköautoja.
”Esitysluonnoksessa ei ole mitään tietopohjaa tai tilastoaineistoa tavoitteiden tueksi. Samoin vaikutusten arviointi ei sisällä esitystä tukevia perusteluita siitä, että laki parantaisi liikenneturvallisuutta”, toteavat Laukkanen ja Sahari.
Kampanjan todennäköinen vaikutus on kasvattaa suhteellisten hyvätuloisten autoilijoiden käytettävissä olevia tuloja sekä autokaupan liikevaihtoa, mutta näitä vaikutuksia ei ole selkeästi tuotu esiin esityksessä.
”On hämmentävää, että samaan aikaan kun valtiovarainministerin budjettiesityksessä esitetään leikkauksia kuntien peruspalveluihin ja valtion tutkimus- ja kehitysrahoitukseen, autokaupan vauhdittamista pidetään sellaisena valtion tehtävänä, johon halutaan ohjata uutta rahoitusta”, arvioivat Laukkanen ja Sahari valtionvarainministeriön julkaistua esityksensä vuoden 2026 budjetiksi.
