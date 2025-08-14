Suomen ympäristökeskus

Viikkokatsaus 18.–22.8.2025

14.8.2025 11:51:03 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote

Jaa

Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja. 

Jakelemme viikkokatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.

Kuva: Kai Widell.
Kuva: Kai Widell.

Tiedote (pvm. avoin)

Valkoposkihanhien laskennat

Lisätiedot: tutkija Aleksi Mikola, puh. 029 525 1038, erikoistutkija Kim Jaatinen, puh. 029 525 1370, erikoissuunnittelija Markku Mikkola-Roos, puh. 029 525 1429 ja viestintäpäällikkö Aino Laine, puh. 029 525 2138, etunimi.sukunimi@syke.fi

Tulossa

Itämeripäivä to 28.8.2025 ja toimittajavierailu merentutkimusalus Arandalla klo 9. Laita jo kalenteriin!

28.8. Itämeripäivän aamuna järjestetään tiedotustilaisuus elokuisten Itämeren ja rannikon seurantamatkojen tuloksista sekä kuluneen kesän sinilevätilanteesta. Tilaisuus pidetään merentutkimusalus Arandalla Helsingin Etelärannassa. Kutsu lähetetään lähiaikoina. 

Itämeripäivän aikana Helsingissä Pakkahuoneenlaiturilla pääsee vierailemaan merentutkimusalus Arandalla ja lisäksi Suomen ympäristökeskus on mukana päivän tapahtumissa Helsingissä Kansalaistorilla.

Lue lisää päivän ohjelmasta (syke.fi)

Lisätiedot tiedotustilaisuudesta: viestintäasiantuntija Eija Järvinen, puh. 029 525 1242.
Lisätiedot Itämeripäivän tapahtumista: viestintäasiantuntija Eija Rantajärvi, puh. 029 525 1542, etunimi.sukunimi@syke.fi

Luitko jo tämän?

Tiedote to 14.8.: Pölyttäjät vähälukuisia kylmän alkukesän vuoksi (sttinfo.fi)


Muutokset mahdollisia.

Ystävällisin terveisin
Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki

Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).

Tilaa Syken tiedotteet sähköpostiisi

Syken uutishuone

Yhteyshenkilöt

Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa

Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.

Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.

Puh:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.

Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki

0295 251 000
www.syke.fi/fi

On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Syke on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen ympäristökeskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye