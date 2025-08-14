Viikkokatsaus 18.–22.8.2025
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja.
Tiedote (pvm. avoin)
Valkoposkihanhien laskennat
Lisätiedot: tutkija Aleksi Mikola, puh. 029 525 1038, erikoistutkija Kim Jaatinen, puh. 029 525 1370, erikoissuunnittelija Markku Mikkola-Roos, puh. 029 525 1429 ja viestintäpäällikkö Aino Laine, puh. 029 525 2138, etunimi.sukunimi@syke.fi
Tulossa
Itämeripäivä to 28.8.2025 ja toimittajavierailu merentutkimusalus Arandalla klo 9. Laita jo kalenteriin!
28.8. Itämeripäivän aamuna järjestetään tiedotustilaisuus elokuisten Itämeren ja rannikon seurantamatkojen tuloksista sekä kuluneen kesän sinilevätilanteesta. Tilaisuus pidetään merentutkimusalus Arandalla Helsingin Etelärannassa. Kutsu lähetetään lähiaikoina.
Itämeripäivän aikana Helsingissä Pakkahuoneenlaiturilla pääsee vierailemaan merentutkimusalus Arandalla ja lisäksi Suomen ympäristökeskus on mukana päivän tapahtumissa Helsingissä Kansalaistorilla.
Lue lisää päivän ohjelmasta (syke.fi)
Lisätiedot tiedotustilaisuudesta: viestintäasiantuntija Eija Järvinen, puh. 029 525 1242.
Lisätiedot Itämeripäivän tapahtumista: viestintäasiantuntija Eija Rantajärvi, puh. 029 525 1542, etunimi.sukunimi@syke.fi
Luitko jo tämän?
Tiedote to 14.8.: Pölyttäjät vähälukuisia kylmän alkukesän vuoksi (sttinfo.fi)
Pölyttäjät vähälukuisia kylmän alkukesän vuoksi14.8.2025 08:48:59 EEST | Tiedote
Kuluva kesä on ollut pölyttäjille vaikea, selviää Suomen ympäristökeskuksen kokoamista havaintoaineistoista. Kolean alkukesän seurauksena sekä päiväperhosia että kimalaisia on havaittu laskennoissa edellisvuotta vähemmän.
Sinilevätilanne on jatkunut rauhallisena7.8.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Kuluneen viikon aikana sinilevätilanne on jatkunut rauhallisena sekä sisävesi-, rannikko- että avomerialueilla. Sisävesillä ja rannikolla sinilevää on havaittu vähemmän kuin tyypillisesti loppukesällä. Myös avomerellä sinilevätilanne on pysynyt vakaana, ja tuulinen sää on pitänyt levän sekoittuneena veteen kaikilla vesialuilla.
