Valtiokonttori myi valtion viitelainoja huutokaupassa: tulokset
Huutokaupassa myytiin valtion 10- ja 15-vuotisia viitelainoja. Huutokauppa kasvatti lainojen kantaa yhteensä 1 499 miljoonalla eurolla.
Valtiokonttori järjesti huutokaupan tiistaina 12. elokuuta klo 12.30–13.00.
Huutokaupan tulokset
15.9.2035 erääntyvä laina
Lainan kuponkikorko: 3,00 %
Huutokaupan määrä: 797 miljoonaa euroa
Tarjousten määrä: 1 382 miljoonaa euroa
Hyväksytty hintataso/tuotto: 99,570 / 3,050 %
Kysyntää kuvaava tarjous–allokointi-suhde (bid-to-cover ratio): 1,73
15.9.2040 erääntyvä laina
Lainan kuponkikorko: 0,250%
Huutokaupan määrä: 702 miljoonaa euroa
Tarjousten määrä: 1 287 miljoonaa euroa
Hyväksytty hintataso/tuotto: 63,200 / 3,411 %
Kysyntää kuvaava tarjous–allokointi-suhde (bid-to-cover ratio): 1,83
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jussi TuulisaariapulaisjohtajaVelanhallintaPuh:0295 50 3819jussi.tuulisaari@valtiokonttori.fi
Mika TasarahoituspäällikköVelanhallintaPuh:0295 50 2552mika.tasa@valtiokonttori.fi
Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta ja kassasta, valtionvelan riskienhallinnasta sekä valtion luottoluokitussuhteista. Lue lisää työstämme: valtionvelka.fi
