ABC Koulukadun toiminnan supistamista suunnitellaan
Turun Osuuskauppa suunnittelee Turussa ABC Koulukadun ravintolan ja ABC Marketin liiketoiminnan lopettamista elokuun loppuun mennessä. ABC polttonesteen jakelu ja ABC sähkölataus jatkuisivat nykyisellä paikalla tuttuun tapaan.
- ABC Koulukadun liiketoiminta polttonestekauppaa ja sähkölatausta lukuun ottamatta on ollut useamman vuoden kannattamatonta. Huolellisen harkinnan jälkeen olemme nyt päätyneet vaihtoehtoon, jossa suunnittelemme liikennemyymälän ravintolan ja ABC Marketin liiketoiminnan lopettamista, kertoo Turun Osuuskaupan toimitusjohtaja Niklas Österlund.
- Päätös on linjassa vuodenvaihteessa uudistetun strategiamme kanssa ja osa normaalia palveluverkoston tarkastelua. Viime vuosien aikana olemme investoineet voimakkaasti omalle toimialueellemme rakentamalla uusia toimipaikkoja, kunnostamalla olemassa olevaa verkostoa ja parantamalla palveluja. Viimeisen kahden vuoden aikana investointimme ovat kohenneet yhteensä yli 60 miljoonaan euroon ja yksistään viime vuonna investoinnit olivat yli 42 miljoonaa euroa. Liikennekaupan investointimme kohdistuvat jatkossa muun muassa ABC-latausverkoston laajentamiseen, Österlund jatkaa.
ABC Koulukadun lähialueella on edelleen kattavat palvelut asiakasomistajille. Vain kivenheiton päässä on vuorokauden ympäri palveleva S-market Manhattan ja Turun keskustan palvelut ravintoloineen ja kauppoineen ovat myös lähellä. Lisäksi tavoitteena on löytää Koulukadulle vuokralainen. M&M Kuntotalo jatkaa kiinteistössä edelleen
- ABC Koulukadulla työskentelee yhteensä 25 henkilöä. Kaikki tulevat työllistymään Turun Osuuskaupan muihin toimipaikkoihin. ABC Raisio ja ABC Aura jatkavat toimintaansa normaaliin tapaan, toteaa liikennekaupasta vastaava toimialajohtaja Harri Havia.
Lisätietoja:
Turun Osuuskauppa, toimitusjohtaja Niklas Österlund, puh. 010 764 4001
Turun Osuuskauppa, toimialajohtaja Harri Havia, puh. 010 764 5005
