Hyvinvointialueelle ei ole tulossa sulkuja toimipisteisiin

- Esillä olleita sulkuja ei ole nyt tulossa terveysasemille eikä sote-pisteisiin. Sulkuja ei tule myöskään alueellisen osastotoimintaan, neuvoloihin, näytteenottopisteisiin, kuvantamiseen eikä lisäsulkuja ikääntyneiden kuntouttavaan päivätoimintaan. Muut aiotut sopeuttamistoimenpiteet sen sijaan toteutetaan ja sulkujen sijaan haemme vastaavaa säästöä vuokratyövoiman vähentämisestä, hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet kertoo.

- Kävimme laajan ja perusteellisen keskustelun asiasta aluehallituksessa. Muutettu esitys sai vahvan ja yksimielisen tuen. Mielestäni vuokratyövoiman käytön asteittainen lopettaminen on kestävämpi tapa sopeuttaa toimintaa talouden raameihin kuin toimipisteiden sulut, aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula sanoo.

Keski-Suomen hyvinvointialue on suunnitellut sopeuttamistoimenpiteitä loppuvuodeksi vakavan taloustilanteen vuoksi. Sopeuttamistoimenpiteitä käytiin läpi kesä-heinäkuussa yhteistoimintamenettelyissä. Suunnitellut lisätoimenpiteet tuovat noin 5-5,5 miljoonan euron säästöt tälle vuodelle. Toimenpiteinä on muun muassa palvelujen myöntämisperusteiden muutoksia ja koko henkilöstön lomauttaminen 1–8 päiväksi.

Lisäksi tuotannon tukipalveluista karsitaan ja pelastustoimessa lykätään Keuruun kärkiyksikön investointia. Sosiaali- ja terveyspalveluista vähennetään 100 työtehtävää, minkä johdosta aluehallitus myös lakkautti kolme virkaa. Henkilöstövähennyksissä on tarkoitus välttää irtisanomisia. Sen sijan hyödynnetään eläkepoistumaa ja työnkuvamuutoksia. Henkilöstöjärjestöt olivat jättäneet neuvottelutulokseen eriäviä mielipiteitä.

Myöntämisperusteiden muutoksista hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta tekee erikseen päätökset kokouksessaan 20.8.

Aluehallitus myös käynnisti uuden yhteistoimintamenettelyn. Hyvinvointialueen taloudellinen tilanne edellyttää uusia talouden lisäsopeuttamistoimenpiteitä, sekä toimintatapojen uudistuksia palvelutuotannossa että toiminnan uudelleenorganisointia. Yhteistoimintamenettelyt liittyvät ensi vuoden talousarvion suunnitteluun ja syksyllä tehtävään palveluverkon tarkasteluun.

Hyvinvointialueen toimintaa uudistettu järjestämisen linjausten mukaisesti

Keski-Suomen hyvinvointialue on uudistanut toimintaansa järjestämisen linjausten mukaisesti ensimmäisellä valtuustokaudella. Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjaukset ovat osa strategian toimeenpano-ohjelmaa ja tavoitteena on viedä strategiset päämäärät käytännön toimintaan. Aluevaltuusto hyväksyi linjaukset marraskuussa 2023, ja ne kattavat kuusi keskeistä teemaa:

Palveluiden saatavuus, saavutettavuus ja yhdenvertaisuus

Sähköiset palvelut

Ohjaus ja neuvonta

Hoidon ja palvelun tuottamistapa sekä palvelurakenne

Hoito- ja palveluketjut, yhteensovittaminen ja jatkuvuus

Varhainen tuki ja kumppanuus





Kaikkiaan linjauksia on 27 ja niitä on viety eteenpäin lukuun ottamatta linjausta 14, joka koskee kiireettömän hoidon hoitopaikan valinnan uudistamista kolmen kuukauden välein. Sen eteneminen on sidoksissa maan hallituksen ohjelmaan.

Esimerkiksi Digipalveluita on kehitetty ja lisätty merkittävästi. Digitaalinen asiointi- ja palvelualusta otettiin käyttöön sosiaali- ja terveyspalveluissa 2025 alussa, yhdistäen alueen digipalvelut yhdeksi helppokäyttöiseksi kanavaksi.

Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS (Net Promoter Score) on 67, mikä on lähes erinomainen tulos. Erityisesti asiakkaat kiittivät henkilökunnan kohtaamista, ystävällistä kohtelua sekä ammattitaitoa.

Aluehallitus merkitsi asian tiedoksi ja lähetti sen eteenpäin tiedoksi aluevaltuustolle.

Aluehallitus sai strategian puolivuotiskatsauksen

Aluehallitus sai strategian puolivuotiskatsaukseen. Katsauksen mukaan alkuvuoden 2025 aikana on edistytty kaikkien ohjelmakokonaisuuksien osalta hyvin. Esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla on edistytty:

Keskitetyn asiakaspalautejärjestelmän on vakiintunut ja palautteita saatu merkittävä määrä (Tieto-ohjelma)

Johdon työpöydän kehittämisessä on toinen näkymä valmistunut (Tieto-ohjelma)

Keski-Suomen hyvinvointialueen mobiilisovellus tuotantokäytössä, jossa voi asioida muun muassa sairaanhoitajan, sosiaaliohjaajan tai fysioterapeutin kanssa (Digitalisaatio-ohjelma)

Yhteistyö Itlan (Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö) kanssa jatkunut yhteisövaikuttavuuden edistämiseksi ja yhteistyösopimus tehty (sote-järjestämisen linjaukset sekä uudistumisohjelma)

Laajan alueellisen hyvinvointikertomuksen valmistuminen, joka kokoaa keskisuomalaisen väestön hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden tilannekuvan sekä tehtyjä toimenpiteitä (alueellinen hyvinvointisuunnitelma ja –kertomus)





Suurimmat riskit tavoitteiden saavuttamiselle liittyvät taloudelliseen tilanteeseen, henkilöstön saatavuuteen ja riittävyyteen sekä palvelutarpeen kasvuun ja moninaistumiseen. Talous on merkittävästi alijäämäinen, mikä vaarantaa palveluiden kehittämisen ja toiminnan jatkuvuuden. Lisäksi valtiovarainministeriö on päättänyt käynnistää arviointimenettelyn hyvinvointialueelle taloudellisen tilanteen vuoksi. Erittäin vaikea taloudellinen tilanne edellyttää muun muassa aiempaa parempaa tiedolla johtamista.

Aluehallitus merkitsi asian tiedoksi ja lähetti sen edelleen aluevaltuustolle tiedoksi.

Keski-Suomen hyvinvointialue suhtautuu hyvin kriittisesti hyte-rahoituksen muutosesitykseen

Valtioneuvosto on pyytänyt lausuntoa suunnitelluista muutoksista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteella hyvinvointialueille tulevaan rahoitukseen. Rahoituksen perusteista ollaan poistamassa ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen osuus. Keski-Suomen osalta muutos tarkoittaisi tämän hetkisessä tilanteessa rahoituksen vähenemistä 323 901 eurolla. Keski-Suomen hyvinvointialue vastustaa esitettyä muutosta, joka aiheuttaa lisää talouden sopeuttamistarpeita tilanteessa, jossa asukkaiden avuntarve ei ole vähenemässä.

Lisäksi hyvinvointialueen lausunnossa kiinnitetään huomiota siihen, että muutosesityksessä ei esitetä lainkaan numeraalisia tai faktapohjaisia perusteluita esitetyille muutoksille. Muutos tulee johtamaan pahimmassa tapauksessa siihen, että harkinnanvaraisuutta tiukennetaan. Muutosesitys ei kannusta ennaltaehkäisevän tuen myöntämiseen.

Samoin valtioneuvosto on muuttamassa pelastustoimen rahoitusta. Keski-Suomen hyvinvointialue ei kannata muutosehdotusta ja pitää tosiasiallisten riskien huomioimista vain yhden riskiruudun osalta selkeänä puutteena.

Aluehallitus antoi muutosesityksistä kriittisen lausunnon valtioneuvostolle.

Aluehallitus vastaanotti perinnön lasten palveluiden hyväksi

Aluehallitus päätti vastaanottaa yksityishenkilön Keski-Suomen hyvinvointialueelle testamentatun perinnön 254 197 euroa. Aluehallitus päätti, että perintövarat ohjataan realisoinnin jälkeen käytettäväksi testamentin mukaiseen tarkoitukseen Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan Naiset, synnytykset ja lapset- palvelualueelle. Vastuualuejohtaja päättää varojen tarkemmasta kohdentamisesta.

Muut asiat

Aluehallitus nimesi sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtajan viransijaiset. Ensimmäinen sijainen on , ikääntyneiden ja vammaisten palvelujen vastuualuejohtaja, toinen lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut vastuualuejohtaja ja kolmas terveydenhuollon palvelujen vastuualuejohtaja. Viransijainen toimii toimialajohtajana vakinaisen viranhaltijan ollessa poissa tai esteellinen tai viran ollessa avoinna.

Lisäksi aluehallitus päätti hylätä tehdyt oikaisuvaatimukset ensihoidon palveluvastaavien virkojen täyttämisestä. Oikaisuvaatimukset eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen tai kumoamiseen. Päätökset ovat laillisia, virkavalinnassa on noudatettu yleisiä virkaan nimittämisen perusteita, ja virkavalinnassa toimivaltainen viranomainen on käyttänyt toimivaltaansa kuuluvaa harkintaa. Päätös ei ole miltään osin lainvastainen. Asiassa ei ole myöskään esitetty sellaisia tarkoituksenmukaisuusperusteita, joilla päätös pitäisi kumota.

Esityslista ja pöytäkirja

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus (suora linkki esityslistaan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2025243 ).

Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla heti kun se on tarkistettu.

Lisätietoja:

aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 530 9697

hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet, p. 050 400 0073