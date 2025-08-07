Keskuskauppakamari: Euroopan komission uusi EU-yritysvero esitys on epäonnistunut

Keskuskauppakamari: Kännykkäkielto tarpeen myös toisen asteen koulutukseen 7.8.2025 06:55:00 EEST | Tiedote

Toisen asteen koulutus kaipaa kiireellisesti linjauksia puhelinten käyttöön. Ammattiin opiskelevat ja lukiolaiset viettävät usein päivänsä puhelin kädessä, mikä vaikeuttaa keskittymistä, aivojen palautumista ja opiskelurytmin ylläpitämistä. Elokuussa voimaan tullut perusopetuksen kännykkäkielto ei koske toisen asteen koulutusta, ja peruskouluissakin välituntien ja siirtymien osalta linjaukset jäivät kouluille itselleen päätettäviksi.