Väkevä romaani talvisodan kauhuista
Markku Hattulan uusin romaani on koskettava kuvaus talvisodan ihmiskohtaloista rintamalla ja sotasairaalassa.
Kun talvisota syttyy, Väinö joutuu monen muun tavoin rintamalle. Siellä ainoa tunne ei ole taistelutahto – tykkien ja kranaatinheittimien tulituksessa ja vihollisen väijyessä pelko ja kauhu ovat alati läsnä. Pahempaa kuin jalan tai käden menetys on mielen murtuminen, sillä sille ei riitä sodassa ymmärrystä.
Raskasta ja vaarallista on sotasairaalassakin, jossa Aino työskentelee hoitajana. Poikansa ja äitinsä Aino on joutunut lähettämään evakkoon. Ainon elämä mullistuu entisestään, kun potilaaksi ilmestyy Väinö – hänen poikansa isä.
Nyt julkaistava kirja on Markku Hattulan uusin historiallinen romaani. Hän on aiemmin kirjoittanut kahdeksan sotaromaania ja useita muita teoksia. Kuhmossa mökillä vietetyt kymmenet kesät ovat tuoneet paikkakunnan talvisotahistorian kirjailijalle hyvin tutuksi.
Talvisodan kahdet kasvot -kirja ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 5.9.
