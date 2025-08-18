Jussi Niemelä Lohkare Infra Oy:n toimitusjohtajaksi

Lohkare Infra on yksi Suomen suurimmista infrarakentajista, jonka liikevaihto on lähes 200 miljoonaa euroa (proforma) ja henkilöstömäärä noin 200. Konsernin pääomistaja on eurooppalainen sijoitusyhtiö Triton, joka on erikoistunut buy-and-build -strategiaan ja investoi pohjoismaiseen teollisuuteen ja infrarakentamiseen. Lohkare on erikoistunut vaativiin projekteihin, joissa toimitusvarmuus, korkea laatu ja tehokas projektinhallinta ovat kriittisiä menestystekijöitä.