Jussi Niemelä Lohkare Infra Oy:n toimitusjohtajaksi
Lohkare Infra -konsernin toimitusjohtajaksi on nimitetty Jussi Niemelä. Niemelä aloittaa tehtävässään maanantaina 18. elokuuta 2025. Hän on tunnettu kokeneena yritysten kasvun rakentajana ja on aiemmin toiminut muun muassa Delete Groupin, Kotikatu Groupin, DEN Groupin ja Oiva Isännöinti Groupin toimitusjohtajana.
”Olemme erittäin iloisia saadessamme Jussin johtamaan Lohkare Infraa. Hänellä on vakuuttava näyttö menestyksekkäistä buy-and-build -hankkeista, toimimisesta konserniyhtiöiden yrittäjätaustaisen johdon kanssa sekä yritysten kannattavasta kasvattamisesta. Tämä osaaminen tukee loistavasti Lohkareen tavoitetta rakentaa infrarakentamisen alalle ketterä ja vahva toimija”, sanoo Lohkare Infran hallituksen puheenjohtaja Hannu Leinonen.
Lohkare Infra -konserniin kuuluvat VM Suomalainen Oy, Lännen Alituspalvelu Oy ja Oteran Oy (kauppa Oteran Oy:stä edellyttää viranomaishyväksyntää, jonka odotetaan toteutuvan vuoden 2025 aikana). Yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto on lähes 200 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin 25 miljoonaa euroa.
Lohkare toimii uniikilla hajautetulla johtamismallilla, jossa itsenäiset, vahvat yhtiöt toimivat osana konsernia säilyttäen yrittäjähenkisen toimintakulttuurin. Konsernin tavoitteena on kasvaa orgaanisesti ja yritysostojen avulla, vahvistaen asemaansa yhtenä alan suurimmista ja kilpailukykyisimmistä toimijoista Suomessa.
”Lohkareella on poikkeuksellisen vahva perusta ja erinomainen tiimi. On hienoa päästä rakentamaan tästä lähtökohdasta kestävää kasvua yhdessä osaavien yrittäjien ja Tritonin kanssa,” sanoo Lohkare Infran tuleva toimitusjohtaja Jussi Niemelä.
Jussi Niemelä, toimitusjohtaja, Lohkare Infra Oy
puh. 0400 462 696
sähköposti: jussi.niemela@lohkare.fi
Lohkare Infra
Lohkare Infra on yksi Suomen suurimmista infrarakentajista, jonka liikevaihto on lähes 200 miljoonaa euroa (proforma) ja henkilöstömäärä noin 200. Konsernin pääomistaja on eurooppalainen sijoitusyhtiö Triton, joka on erikoistunut buy-and-build -strategiaan ja investoi pohjoismaiseen teollisuuteen ja infrarakentamiseen. Lohkare on erikoistunut vaativiin projekteihin, joissa toimitusvarmuus, korkea laatu ja tehokas projektinhallinta ovat kriittisiä menestystekijöitä.
